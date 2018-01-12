Facebook調整資訊流排序「好友優先」 盤前股價大跌近4%

摘要：美國時間 11 日晚 Facebook 宣布對資訊流（News Feed）呈現規則進行調整，優先展示與家人、朋友相關的分享和評論內容，減弱出版商和品牌商的存在感。

美國時間 1 月 11 日晚，Facebook 宣布對資訊流（News Feed）呈現規則進行調整，優先展示與家人、朋友相關的分享和評論內容，減弱出版商和品牌商的存在感。

來自：Facebook 官方部落格

Facebook 創始人兼 CEO 馬克 · 祖克柏在其 Facebook 主頁上亦發布長文，稱在做出這些改動之後，他已經預料到人們泡在 Facebook 上的時間及其他一些活躍用戶指標會有所下降，

但同時我也覺得，未來每一位用戶在 Facebook 上所花的時間將更具價值。如果我們去做對的事情，我相信這對整個社區將大有裨益，長期也將為我們的業務發展帶來好處。

消息公布後，今日（1 月 12 日）Facebook 美股盤前大跌，現跌 3.88%。

Facebook 調整自己首頁資訊流的算法規則向用戶個人內容傾斜，幾乎是每年的例行公事，每一次都會引起嚴重依賴 Facebook 平台分發資訊的出版商的強烈反彈，但結果基本上都雲淡風輕，包括到達率、引流點擊率等各項指標，都是出現可控回落。

只不過這一次調整算法，還有著 2016 年總統大選後對「假新聞」愈加嚴格的過濾追責，以及 Facebook 本身在「通俄門」調查當中所扮演的角色作為背景，所以包括彭博、Axios 等多家美國媒體在內，都緊盯這次規則調整後的實際影響。

Facebook 在其官方聲明中稱，將優先展示「會引發人與人之間對話和有意義互動的內容」，若本次規則調整真的比前幾年更為徹底，目前機器算法內容分發幫助謠言擴散、激化美國國內矛盾引發兩極化的現象很可能成為過去。

『新聞來源／華爾街見聞』