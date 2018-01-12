美國上週首次申領失業救濟金增至26.1萬人，意外升至3個月來最高

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一周首次申領失業金人數意外升至三個月來最高水準，因當周適逢假期，經常會造成數據出現較大的波動。美國勞工部公佈的數據顯示，截至 1 月 6 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週的 25 萬人，向上增加 1.1 萬人，至 26.1 萬人，是去年 9 月 23 日以來的最高水準，當時是颶風導致數據上揚。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為減少至 24.5 萬。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四周移動平均數較前一周增加 9,000 人，至 250,750 人。



截至 12 月 30 日當周的連續申領失業救濟金人數由前一週修正後的 190.2 萬人，向下減少 3.5 萬人，至 186.7 萬人，人數少於經濟專家預期的 192 萬人。



即使最新一周首次申領失業救濟金人數上升，但是整體水準從歷史數據來看仍處於低點。數據低於 30 萬被視為顯示勞動力市場健康、企業不願解聘人手。上周包括新年假期、並且聖誕節是在此前的一周，受季節性工作職位和調整困難的影響，數據往往有較大的波動。



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