本土法人保守看，智邦盤中臉綠，惟高階交換器出貨旺今年業績續看增

【財訊快報／何美如報導】交換器大廠智邦 (2345) 遭本土法人調降目標價，預期在競爭者分食下，下修今年營收、獲利，盤中股價重挫半根停板。不過，智邦在高階 100G 交換器居領先地位，去年 12 月、第四季、全年營收同創高，資料中心占比有機會超過企業網，領先開發的 400G 也有機會在今年底出貨，今年營運展望仍正面。本土法人最新研究報告指出，智邦 100G 產品面臨價格下滑壓力，且美系網路客戶訂單面臨新進供應商競爭，並認為，400G 交換器雖有機會在下半年進入量產，但在多家供應商競爭下，市佔率很難比擬過去 100G 交換器初期表現狀況，調降今年的營收、獲利預估，衝擊市場信心，盤中股價一度大跌超過 5%。



不過，智邦在白牌交換器耕耘已久，目前客戶囊括美國前四大網路巨擘中的兩家，去年上半年更通過第三家大廠的認證。為拉高同業競爭門檻，聚焦在 100G 高階產品，去年出貨依然暢望，12 月、第四季、全年營收更同步創下歷史新高。400G 交換器的開發進度亦領先，有機會在今年底上市。



在 100G 交換器出貨暢望下，資料中心的營收占比一路走高，市場推估，下半年已經超過企業網，營收占比超過 4 成，今年有機會進一步提高。在高階占比提高及持續降低成本下，將推升獲利向上。



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