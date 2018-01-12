晶電Mini LED蓄勢待發，股價登頂，榮創、隆達助陣

【財訊快報／巫彩蓮報導】今年 CES 聚焦在 Micro LED、Mini LED 顯示器，晶電 (2448) 上半年 Mini LED 機台調整告一段落，下半年電競產品有機會提前量產，近期參加券商小型產業論壇提及「下半年內部會很忙！」今 (12) 日股價直奔 51.4 元漲停價位，展現挑戰 51.68 元季線反壓企圖心，而榮創 (3437)、隆達(3698) 等具 Mini LED 題材個股，股價勁揚逾 6%，光磊 (2340)、宏齊(6168) 漲幅擴大到 5%。近期晶電在產業座談會中分享 Mini LED 開發進度，除了手機、TV 背光應用外，原訂 2019 年才會推出電競產品，客戶為搶占市場，上市時程提前至今年下半年，導入 Mini LED 產能去化狀況明朗化。



目前主流尺寸手機每台 Mini LED 背光用量約 4000 顆， Mini LED 背光手機一年如果有 1500 萬支，全年使用量達 600 億顆，換算 2 吋晶圓為 150 萬片，單月產能需求為 10 萬片；若是 TV 去化量更大，每台 TV 背光用量約 1 萬顆，100 萬台 Mini LED 背光 TV 來計算，產能約需 1000 萬顆，約當 2 吋晶圓月產能 16.7 萬片，因此晶電對於 Mini LED 產能去化寄予厚望。



榮創、隆達均有配合集團內面板廠開發 Mini LED 計畫，今年開發進度有所突破，股價同步勁揚，榮創盤中上攻到 39.3 元，突破 38.76 元季線反壓，隆達則是來到 25.9 元，亦攻克 10 日線 25.43 元反壓。







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