年底手機戰開打 這5家銀行刷卡購機大比拚

Samsung Galaxy A8、A8 + 新機全新上市，台北富邦銀行特別與台灣三星獨家合作，推出富邦信用卡卡友專屬購機優惠，其實年底是新手機的「機戰」旺季，各家銀行信用卡也紛紛與電信業者合作購機優惠活動，除台北富邦銀行，國泰世華、台新、玉山、中國信託都祭出刷卡購機優惠。

台北富邦銀行攜手三星，獨家推出 Galaxy A8 及 A8 + 專屬購機優惠，與全球同步擁有「美拍奇機」，台北富邦銀行表示，即日起至三星智慧館，刷富邦信用卡購買 Galaxy A8 (2018)| A8+(2018) 新機，最高可獲贈 7-11 現金抵用券 800 元；1/15 起，於台灣大哥大直營 / 網路門市購機同享 7-11 現金抵用券 800 元超值優惠，其中在台灣大哥大直營門市搭配信用卡分期還可再享 200 元刷卡金回饋，總計最高可獲得 1000 元優惠，高居各銀行優惠之冠。

接近農曆新年民眾更換手機需求大增，近期各大手機品牌多款新機紛紛上市，看好年末的換機商機龐大，也讓各銀行陸續與電信通路合作，推出刷卡購機優惠，除了台北富邦銀行獨家攜手三星，國泰世華銀行則是到 3 月底前跟各大電信通路合作，刷該行信用卡滿 15000 元就有 225 元刷卡金、單月限量 700 份，滿 30000 元就有 450 元刷卡金、單月限量 150 份，滿 50000 元就有 900 元刷卡金、單月限量 30 份。

台新銀行則在 4 月底前，只要是活動期間於指定特店刷台新信用卡買手機，並登錄就享分期 0 利率。且累積分期金額滿 20000 以上，回饋刷卡金 188 元、但限量 2000 份；累積分期金額滿 10 萬元 (含) 且分 6 期付款，回饋刷卡金 1100 元、限量 150 份送完為止。

玉山銀行則在 2 月 28 日前，在特定電信購機，單筆分期滿 10000 元以上，贈 150 元刷卡金；單筆分期滿 25000 元以上，贈 350 元刷卡金；單筆分期滿 40000 元以上，贈 600 元刷卡金，但是需登錄，活動期間每歸戶回饋上限 1200 元刷卡金。

中國信託部分，申辦中華電信聯名卡，卡友憑購機優惠序號「CHTCTBC88」申辦中華電信指定方案享最高折扣 1000 元。