光寶科與國立交通大學IAPS簽署合作備忘錄，產學合作培育創新能量

【財訊快報／劉居全報導】光寶科技 (2301) 今(12)日宣布與國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(Center of Industry Accelerator and Patent Strategy，IAPS)，於「第二屆 2017 IAPS Award 頒獎典禮」暨「大型企業合作 MOU 簽約」儀式簽署合作備忘錄，期待透過產學合作加乘彼此力量，共同吸引並培育國內深具實力的創業團隊，藉由跨領域的豐富資源，輔導新創企業成長茁壯，同時借助光寶科技產業跨度寬廣的優勢與實務經驗，扶植團隊更快速地完善技術與想法並加以落實，進而提升台灣包括物聯網、人工智慧與機器人等領域的整體競爭力，放眼國際，創造更優異的企業價值。IAPS 中心主任黃經堯表示，IAPS 以商機為導向，結合學校、政府與產業界資源，由專家替中小企業做系統化輔導，促進台灣產業技術提升並帶動國內新創能量發展。IAPS 長期與光寶科技緊密交流，深知其對人才培育向來不遺餘力；此次簽署合作備忘錄，希望藉由擬定明確目標發揮綜效，攜手建構更完整的培育機制，帶領新創團隊走入產業，實踐創業理想。



光寶科技創意活力設計中心處長陳慶暉表示，光寶科技視人才為競爭力的關鍵，積極勉勵年輕人突破藩離發揮想像，此外，集團也設立『光寶創新獎』，鼓勵學子與青年創意家運用科技解決問題，為人們創造更智慧美好的未來。此次與 IAPS 簽署合作備忘錄，期待透過此舉達到拋磚引玉的效果，帶動業界企業投入其中，為年輕世代打造更優異的創業環境。



至於光寶科技智能生活與應用事業群技術資深處長劉永道 (Bruce Bateman) 也表示，光寶科技深信創新是一種態度，積極發掘包括物聯網、人工智慧與機器人等領域的新創力量。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』