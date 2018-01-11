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美油一度站上64美元 創三年來新高
※來源：華爾街見聞

國際油價持續走揚。(圖：AFP)
國際油價持續走揚。(圖：AFP)

摘要：在產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇和冬季需求擴大等因素的影響下，周四，美國 WTI 原油價格一度站上 64 美元，創三年來新高。布蘭特原油則逼近 70 美元關口。

就在布蘭特原油逼近 70 美元時，美國 WTI 原油一度站上 64 美元，創三年來最高。

儘管美國可能增加原油產量，但在產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇等因素的影響下，2018 年以來原油價格持續大漲。

周四，美油延續之前漲幅，一度站上 64 美元，創 2014 年以來新高。

布蘭特原油也在今年以來的連續上漲中逼近 70 美元心理關口。

去年 11 月，OPEC 和俄羅斯等產油國達成一致，稱將在 2018 年全年減產 10%。今年以來，布蘭特原油已經累計上漲近 4%。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 則認為，季節性因素是推動油價上漲的重要原因：「現在是冬天，這是為什麼原油需求增加的重要原因。」

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 則表示，目前的油價大漲是市場反應過度。他說：「石油價格越來越脫離基本面數據和風險過度。」他認為，最近的數據顯示「價格幾乎不可能以這種方式作出反應」。

高盛商品研究部主管 Jeff Currie 稱，如果油價高於 70 美元，那麼全球央行將不得不應對通膨壓力。OPEC 成員不希望看到油價過快上漲。

Zanganeh 也表示，OPEC 成員國不太希望油價上升太多。

Currie 認為，現在的石油市場是頁岩氣蓬勃發展後的「完全競爭市場」，他預計未來油價將保持平穩，可能略有下滑，不過，由於現在庫存較低，石油市場依然可能出現明顯波動。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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