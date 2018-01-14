西進20年台商告白：管你什麼GDP，先殺再說！

回顧過去台商西進中國三十年歷程，就像大浪淘沙；上個十年，工資上漲，台商逃亡；又一個十年，環保意識抬頭，成本持續上加，台商再度面臨一次生死存亡的關卡，要逃、要撤？還是要留？十年一淘，還是一逃？

一個在中國打拚二十多年的台商說，就像 2014 年中榮金屬發生粉塵爆炸事件，事後昆山整肅所有粉塵相關企業，現在，昆山事件，像是又敲了一記喪鐘，「一切，又要開始了！」以下為口述精華。

這次昆山停工，是很突然、霸道的，一張紙給你就要停，沒有一點緩衝或宣導。這跟十九大有關，現在要追求有質量的成長，不追求數字，「質量」是現在中國最熱門的字。不然，以前打死我不相信，竟然為了河流超標，叫我不能生產？

蔡英文不要不在乎，

台商如果倒一半，

台灣經濟會變怎樣？

這不是針對台商，但中國有 1 千 4 百萬家企業，台灣 4 萬家，大家一起倒，我們倒完了，他們還在。所以台商再不升級會完蛋！可是台灣從三十年前到現在，環境都太舒服了，大家不太改變，台商沒有改變的基因，全都是不行就搬，從來不去想，不行了，那要怎麼辦？

環保政策出來，大家會被逼著升級沒錯，但關掉的應該更多。因為，以前沒投資環保設備的，現在要投資，全都是現金支出，加上稅務壓力、工資上漲，各種問題五雷轟頂⋯⋯。

現在利潤小於 1 千萬人民幣間的台商都極度危險！沒人願意面對，有多少台商企業是健康、良性在循環的？有，但越來越少。

蔡英文不要不在乎，台商如果倒一半，台灣經濟會變成怎麼樣？台灣出口總額逾 3 千億美元，其中 40％都賣到中國；現在，你的第一大客戶出問題了，怎麼沒有影響？你看，（停工令）宣布那天，名單內有多少企業股價狂跌？影響大了！

其實，我很驚訝昆山這樣做，以前，昆山最常喊的口號就是「親商、安商」，號稱服務最好的，怎會突然喊停工？這不只是昆山，我們可以從一粒沙看世界，看到整個中國的變化。

台商的問題就是，對中國政策無感，離政策太遠，覺得中國十九大，干我何事？遠在北京，管不到我⋯⋯，錯了！這是蝴蝶效應，習近平就是那隻「大蝴蝶」，他在紫禁城隨便搖下翅膀，一千五百公里外的昆山明天就得停產！

哪天中國也開始講人權、

推一例一休，

大家也不要太驚訝。

很多人拿剛去中國的前十年對比現在，我說，不用比，一直到三年前，中國都還是以 GDP（國內生產毛額）為主。追求 GDP，這種好辦，因為只要我有賺錢、有繳稅、還能養活上千個員工，公司有事，官員會跳出來幫我扛。但現在，中國要的是「有質量的 GDP」，講質量、求環保，我常在想，會不會哪天中國也開始講人權了？所以，未來中國如果開始推一例一休，大家也不要太驚訝。

中國現在不想再犧牲環境、追求粗放式經濟，他要「質量」，GDP 要有質量、消費性產品要有質量……，這代表中國官場思路在改變，而且很深層。

習近平也知道過猶不及，但，就算錯殺一百，又怎麼樣？他在北京喊要一個月的藍天，然後，昆山就變成這樣。上行下效，每個領導都知道要巴結大領導，都跟著要大藍天，管你什麼 GDP、什麼國際供應鏈？先殺了再說！

話說回來，這是中國有效率的地方，否則一個國家這麼大，一個一個管，天都黑了⋯⋯，中國這樣子的管法，我還比較有安全感。

當然，如果從生產面來看，中國現在不只薪資高、稅高，對台商經營是不利的，但換個角度，從市場面來看，你能不去嗎？沒有人會拒絕一個這麼大的市場！否則只看生產要素，我早走了，但是，這麼大的市場就是誘因啊！

台商不可能不去中國投資的，但我最近也在思考，或許可以像郭台銘一樣，「產銷分離」，例如郭台銘在上海浦東蓋財務大樓，但把工廠放在偏遠的鄭州。如果要適應環境，策略就要改變。

當然，大規模公司可以這樣做，中小企業壓力更大，但既然這樣，中小企業就要走出特色啊，做出不可被取代性啊。

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來源：《商業周刊》 1574 期

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