私托免費救不了韓生育率 賴清德推私幼公共化有用嗎？

撰文 / 今周刊 陳柏樺

閣揆賴清德為拚生育率，將推「私幼公共化」政策。然而韓國從 2012 年起私托免費，生育率仍低迷，反觀歐洲多國已止跌，台灣能借鏡的成敗關鍵為何？

面對少子化危機，行政院院長賴清德訂目標，讓生育率在 2030 年從目前的 1.1 提高到 1.4，對策是推動私立幼兒園公共化，以台南經驗推估，每位孩童一年補助約 7 萬元。然而，韓國自 2012 年採行私托全面免費，生育率仍從 1.3 降到 1.26，失敗原因為何，值得台灣警惕。

韓國工時長 削弱補助效果

韓國「無償養育」政策，每月提供約 30 萬韓元（約新台幣 9000 元）補貼，讓家長負擔減輕。前總統朴槿惠上任後，擴大到 6 歲，生育率仍不見起色，全球倒數第六。托育政策催生聯盟發言人王兆慶認為，韓國企業文化、工時長，使勞工沒時間照顧孩子，加上照顧責任幾乎全落在媽媽身上，女性生育意願當然不高。

另一項敗因則指向青年低薪。韓國「八八世代」意指 30 歲左右的非正式員工（約聘人員），月薪僅 88 萬韓元，合新台幣約 2 萬 5 千元。然而，在韓國，小孩養到大學畢業，少說要 3 億韓元（約新台幣 830 萬元），龐大壓力使年輕人放棄生育。

誠如台大社會學系教授薛承泰所說，降至 1.3 的「超低生育率」界限時，任何政策都成效有限。但人口 8000 多萬的德國卻能突破困局，用每年 550 億歐元（約新台幣 1 兆 9200 億元）的強大火力，在 10 年間讓生育率從 1.3 緩緩上升到 1.45。

德國成功關鍵是什麼？其一是砸重金，育兒場所在 10 年間增加三倍。「下重本」這點，也是讓生育率 2.07 的法國，保持在「前段班」的關鍵，人口 6000 多萬的法國，每年花 120 億歐元（約新台幣 4200 億元）對抗少子化。

相較之下，人口 5000 萬的韓國年花 10 兆韓元（約新台幣 2800 億元），只占 GDP1％，與 OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均占 GDP 的 2.2％相比，力道還差一大截，當然難逃墊底。

再對照日本，一年預算編 1.89 兆日圓（新台幣 5000 億元），但生育率仍低，全球倒數 16 名。以上例子，止跌的國家都在歐洲，墊底的都在亞洲，是偶然？行政院一四年委託的研究報告給出了答案。

來源：《今周刊》 1099 期

更多精彩內容請至 《今周刊》