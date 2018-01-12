加控美濫用反傾銷 美代表狠批：損人不利己

加拿大和墨西哥將於 1 月底與美國就修訂《北美自由貿易協定》(NAFTA) 進行新一輪談判，面對美國總統川普上任以來對美加貿易咄咄逼人的態度，加拿大決定先發制人，於談判舉行前代表全球各國向世界貿易組織 (WTO) 提出貿易訴訟，指控美國不斷運用反傾銷稅和反補貼手段對付他國。

香港《文匯報》綜合外電報導，加拿大是在 2017 年 12 月 20 日向世貿提出訴訟，但相關文件周三 (10 日) 才公開。長達 32 頁的訴狀提出多項指控，包括不當的出口控制，違反《反傾銷協議》、《補貼和反補貼措施協定》、《關稅貿易總協定》，以及《爭端解決規則及程序諒解書》。

文件列舉近 200 宗案例指責美方採用不當手段對付其他貿易夥伴，包括加拿大、中國、印度、巴西和歐盟。根據世貿規定，美國有 60 日時間與訴訟方和解，否則加拿大可要求世貿作出裁決。

川普以「美國優先」為政策主軸，為減少貿易逆差，上任以來多次向主要貿易夥伴和盟友加拿大施壓，其中加拿大飛機製造商龐巴迪 (Bombardier) 的商用飛機、加拿大軟木和紙張，都先後遭到美國開徵反補貼或反傾銷稅。

加拿大外長弗里蘭 (Chrystia Freeland) 表示，加國軟木生產商受到美國不公平和不合理的關稅懲罰，因此採取法律行動。貿易律師沃納認為，加方在訴訟中佔有上風。

美國貿易代表萊蒂澤 (Robert Lighthizer) 則反駁，加國指控毫無根據，只會令美國質疑加方對兩國進行互惠貿易的決心。

他強調，若美國撤去反傾銷和反補貼措施，美國和加拿大等國產品將無法與中國產品競爭，令中國產品湧入，威脅所有國家保護當地工人的能力，他們將更難處理貿易不公問題，狠批加國的投訴「損人不利己」。

彼得森國際經濟研究院貿易經濟學家飽恩表示，加拿大此舉反映他們愈來愈憂慮川普政府將提出新的反傾銷措施，這亦是為何加國在 NAFTA 修訂談判中，拚命維護第 19 章的「特別申訴程序」。該機制容許加拿大或墨西哥將美國反傾銷措施，提交至 NAFTA 特別仲裁小組，而非由美國法院審理，若果機制被取消，川普政府將可無止境對加拿大產品徵稅，因而被視為加國的談判「紅線」。

新一輪修改 NAFTA 談判月底舉行，加拿大愈來愈相信川普將於短時間內，宣佈退出 NAFTA。墨西哥政府消息表示，如果川普真的要啟動為期 6 個月的退出 NAFTA 程序，墨西哥將會立即退出現有談判，以免美國以退出作為威脅，迫使兩國接受他的條件。

美國貿易代表辦公室數據顯示，加拿大是美國第 2 大貿易夥伴，2015 年雙邊商品貿易規模達到 5750 億美元，美國對加拿大的貿易逆差僅有 150 億美元，遠高於川普此前聲稱美國對墨西哥的貿易逆差 600 多億美元。