友訊去年營收跌破200億元，全年恐出現小虧，CES推新品衝業績

【財訊快報／何美如報導】網通品牌 D-Link 友訊 (2332) 積極推新品衝刺業績，在美國 CES 消費性電子展發表 Covr 全覆蓋家用 Wi-Fi 系統產品系列中的兩款新產品。由於營運處於調整期，2017 年營運下滑，全年營收為 193.2 億元，跌破 200 億元，年衰退 15.75%。Covr 全覆蓋家用 Wi-Fi 系統產品採用 Qualcomm Mesh Networking Platform 的 AC2200 三頻全覆蓋家用 Wi-Fi 系統 (COVR-2202) 及 AC1200 雙頻全覆蓋家用 Wi-Fi 系統(COVR-C1203)，採用 MU-MIMO 技術提供更高的效率和輸送量，COVR-C1203 雙頻全覆蓋家用 Wi-Fi 系統可解決惱人的 Wi-Fi 訊號死角問題，COVR-2202 三頻全覆蓋家用 Wi-Fi 系統則鎖定大坪數空間需求。可與現有路由器搭配運作，協助提供一個無縫全覆蓋家用網路，廣泛支援現代智慧家庭中許多連線裝置所需的效能與連線能力。



友訊近二年從產品、成本面進行精實管理，改善交期、品質、成本，並努力衝刺業績、獲利，積極推出新產品搶市。不過，營運績效尚未顯著提升，2017 年全年營收跌破 200 億元為 193.2 億元，年衰退 15.75%，前三季每股虧損 0.41 元，全年營運預估將小虧。



不過，友訊人事搞不定，自 2016 年來高層變動不斷，董事長更頻頻換人，2016 年 3 月已故創辦人高次軒的胞弟高鶴軒辭任董事長職務後，由聯電榮譽副董事長宣明智接任，去年 3 月宣明智辭職，由時任副董事長暨執行長蕭蕃接任董事長，但 4 月底友訊股東會後，董事會推派邰中和為董事長，去年 11 月邰中和再度辭職，改由高次軒的遺孀胡雪出任董座。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』