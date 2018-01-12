最後一次領沃爾瑪薪水：沃爾瑪加薪背後一喜一憂

對於全球最大的零售業者沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 來說，週四 (11 日) 則是悲喜交加的一日。好消息是沃爾瑪宣佈將把基本薪資調高至每小時 11 美元，而壞消息是因沃爾瑪宣佈將關閉 63 間 Sam's Club 品牌量販門市，對有些員工來說這會是最後一次領沃爾瑪的薪水。
沃爾瑪週四 (11 日) 宣佈將最低薪資從每小時 10 美元 (約新台幣 295 元) 提升至 11 美元 (約新台幣 325 元)、及發放員工一次性獎金 (從 200 美元至 1000 美元不等)。
美國聯邦政府的最低時薪為 7.25 美元 (約新台幣 214 元)。美財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 讚歎了沃爾瑪的舉動，提道稅改案的利益開始奏效。依照每週工作 40 小時來算，《彭博》認為時薪 11 美元 (年薪 2 萬 2 千美元) 還是無法「養家糊口」。
Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 預計沃爾瑪稅改後 (從原本 32% 至 23% 稅率) 的利潤達 20 億美元，而提道最低時薪只佔了 20 億的 15% 而已。Grom 認為稅改後的大部份資金將分配到股利及庫藏股中，供投資人參考。
消息指出，關閉的 10 至 12 間門市將會改建成物流轉運中心。Sam's Club 將於關店後保留 597 間門市，並佔沃爾瑪 13% 營收。這也使 Sam's Club 競爭者 Costco (COST-US) 週四收盤股價上漲 2.14% 至每股 189.38 美元。