最後一次領沃爾瑪薪水：沃爾瑪加薪背後一喜一憂

對於全球最大的零售業者沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 來說，週四 (11 日) 則是悲喜交加的一日。好消息是沃爾瑪宣佈將把基本薪資調高至每小時 11 美元，而壞消息是因沃爾瑪宣佈將關閉 63 間 Sam's Club 品牌量販門市，對有些員工來說這會是最後一次領沃爾瑪的薪水。

沃爾瑪週四 (11 日) 宣佈將最低薪資從每小時 10 美元 (約新台幣 295 元) 提升至 11 美元 (約新台幣 325 元)、及發放員工一次性獎金 (從 200 美元至 1000 美元不等)。

沃爾瑪同店營收量 YoY 變更 / 圖：彭博

美國聯邦政府的最低時薪為 7.25 美元 (約新台幣 214 元)。美財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 讚歎了沃爾瑪的舉動，提道稅改案的利益開始奏效。依照每週工作 40 小時來算，《彭博》認為時薪 11 美元 (年薪 2 萬 2 千美元) 還是無法「養家糊口」。

Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 預計沃爾瑪稅改後 (從原本 32% 至 23% 稅率) 的利潤達 20 億美元，而提道最低時薪只佔了 20 億的 15% 而已。Grom 認為稅改後的大部份資金將分配到股利及庫藏股中，供投資人參考。

消息指出，關閉的 10 至 12 間門市將會改建成物流轉運中心。Sam's Club 將於關店後保留 597 間門市，並佔沃爾瑪 13% 營收。這也使 Sam's Club 競爭者 Costco (COST-US) 週四收盤股價上漲 2.14% 至每股 189.38 美元。