博通收購高通遭遇「新麻煩」 國產手機巨頭紛紛反對

博通向高通提出收購，不僅高通本身不同意，一幫高通的中國客戶也表示反對。

1 月 10 日，華爾街日報消息稱，中國智慧型手機公司 OPPO 和 vivo 高管表示反對博通併購高通的交易，原因是擔心交易會擠壓手機製造商的利潤，犧牲它們的利益。兩家公司稱，如果博通對高通實施的敵意收購獲得成功，他們擔心未來產品會漲價以及出現其他變化。小米公司也表示，對博通和高通的合併交易持保留意見。

另外，這三家公司的高層還指出，如果博通成功收購高通，他們可能會換供應商。

OPPO、vivo、小米都是高通的重要客戶，研究機構 IDC 的數據顯示，高通對這三家手機製造商的晶片總發貨量達到對蘋果供應商發貨量的兩倍。在高通 220 億美元的年收入中，有超過 10% 來自 OPPO 和 vivo 兩家公司。

高通設置新障礙抵抗收購

高通自身也在努力抵抗博通的惡意收購。近日，媒體報導稱，高通制定了一項新的員工遣散方案：如果被博通收購或董事會成員被博通替換，博通遣散高通員工需付出代價。

2017 年 12 月 22 號的一份監管文件顯示，高通公布了一份新的員工遣散計劃，可在公司控制權發生變更後覆蓋執行總裁以下的大部分員工。這份計劃規定，如果員工被無故解僱或因「充足的理由」選擇離職，他們將獲得離職補償。所謂「充足的理由」包括，員工的工資被大幅降低，或者主要工作地被遷到了 50 英里以外的地方。

此外，高通還擴大了對「控制權變更」的定義，除了出售，還包括公司絕大部分董事會成員被替換。

科技產業歷史上最大的併購案

2017 年 11 月，全球最大的半導體製造商之一博通以每股 70 美元現金加股票方式向高通提出惡意收購，交易總價值達到 1300 億美元。就提議的交易價格而言，博通擬收購高通一案業成為半導體行業乃至整個科技產業歷史上的最大併購案，若合併成功，新公司將成為僅次於英特爾和三星電子的全球第三大晶片製造商。

博通提出收購後，高通表示拒絕，稱該提議不符合股東最佳利益，且嚴重低估了高通的價值。

在收購要約被拒後，博通「鍥而不捨」，在 2017 年 12 月 4 日宣布提名 11 位董事候選人，旨在取代高通董事會所有成員。而高通也做出了第二次反擊：在 2017 年 12 月 22 日宣布，2018 年 3 月 6 日舉行的年度股東大會上，不會任命博通公司提名的 11 位董事候選人之中的任何一位，並將極力促成當前董事會成員連任。

『新聞來源／華爾街見聞』