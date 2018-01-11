尷尬！科技年度盛會CES第二天 會場大範圍停電

摘要：拉斯維加斯周二降水量創下紀錄，連累 CES 消費電子展大規模停電，包括主展館在內的多個展區受到影響。沒有電的每一秒，從參展商到科技記者，每個人都在變相虧錢。

今年的拉斯維加斯 CES 消費電子展，註定會被銘記：一個關於電子科技的展覽，第二天會場就停電了。

停電的原因是降水。周二，拉斯維加斯迎來了 116 天來的首次降雨，並創下了該市最大的 1 月單日降水量紀錄。

CTA、拉斯維加斯遊客和會展管理局、以及為 CES 展供電的 NV Energy 在一項聯合聲明中解釋稱，初步評估顯示，停電的原因是大雨導致設備故障。

停電持續了將近兩小時，但電力恢復並不意味著展覽馬上得以繼續。LG 的電視展覽中，有 246 個 OLED 面板和超過 30 個 HD 高清信號發生器，用了將近 1 小時才重新恢復正常。

圖片來自 Las Vegas Review-Journal

降水導致包括 CES 主展館在內的部分展區停電，部分與會者被迫撤離展區。

CES 是世界最大的消費類電子產品展會，第一屆舉辦於 1967 年。今年的參展商約有 3900 家，與會者超過 17 萬。

圖片來自 BBC

沒有電的每一秒，從參展商到現場的科技記者，每個人都在變相虧錢。在糟糕的天氣下，英特爾取消了戶外無人機的展示，谷歌展位也被迫關閉。

圖片來自推特

「參加 CES 這麼多年，這個展雲集了各方的努力，我對這事（停電）很吃驚，這在以前從來沒有出現過。」LG 電子美國區營銷副總裁 Tim Alessi 對 USA TODAY 稱。

人們不得不掏出手機。

圖片來自視覺中國

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『新聞來源／華爾街見聞』