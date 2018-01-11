〈CES開展〉集邦觀察量子點、AMOLED電視兩陣營的8K戰火

在 CES 2018 大展中，QLED（量子點）電視與 AMOLED 電視兩大陣營持續角力，並正式將戰火從 4K 解析度延續至 8K 解析度。TrendForce 光電研究（WitsView）觀察，畫質表現上除了持續強化 HDR 高動態顯示對比技術外，各大廠更著重加強電視影像處理晶片技術，並搭上 AI 風潮，標榜影像處理與畫面呈現將更「Smart」。

WitsView 研究協理范博毓指出，8K 電視過去幾年一直在只聞樓梯響的階段，但隨著 2020 年東京奧運的腳步接近，影像標準的制定與生態系統的建構正逐漸成型。同時電視品牌大廠夏普 (6753-JP)、三星 (005930-KRX) 與索尼 (6758-JP) 陸續端出 8K 電視的計畫，加速了 8K 面板供應鏈的開發腳步。但 8K 面板生產難度較高，也偏重 65 吋以上的超大尺寸電視市場，產品多半會被定位在金字塔頂端的超高階市場，初期不易快速擴大市場規模。

QLED 電視銷售難突破，三星同步進軍 Micro LED 電視

三星預計在 2018 年推出高階電視機種 8K QLED TV，樂金電子 (003550-KRX) 目前仍以 UHD AMOLED TV 應戰，但集團內的樂金顯示器已開發出 8K AMOLED 電視面板，以因應未來高階電視市場趨勢，顯示 QLED 電視與 AMOLED 電視陣營競爭依舊激烈。

2018 年 CES 展 LG SUPER UHD TV (圖：AFP)

回顧 2017 年，樂金電子為首的 AMOLED 電視陣營在一線品牌索尼的加入下，市場能見度略占上風，銷售也有所提振，2017 年 AMOLED 電視在電視市場的滲透率約 0.7%，預計 2018 年可望超過 1%。

反觀 QLED 電視陣營由於產品亮點不足，暫時屈居下風，銷售表現也低於預期，2017~2018 年市場滲透率僅在 1~1.5% 徘徊。

WitsView 認為，QLED 電視陣營能否扭轉氣勢，關鍵在於何時能夠推出將量子點技術整合進 Cell 面板的產品，跳脫現行與背光模組整合的設計，成為新的產品亮點。

WitsView 指出，也因為 QLED 電視銷售不易提振，三星轉而投注部分資源開發 Micro LED 電視，並在 2018 年 CES 推出 146 吋超大尺寸 Micro LED 顯示屏。預計在量子點技術有更顯著進展前，未來三星仍會持續開發 Micro LED 電視。

電視與 PC 相繼採用，HDR 相關標準將加速普及

在影像處理技術上，WitsView 觀察到，HDR 技術仍是各大廠的重點。目前，HDR10 + 高階標準已正式推出，是基於 HDR 基礎標準 HDR10 的升級版，要與另一個業界標準 Dolby Vision 分庭抗禮，並爭搶各大電視品牌、相關內容廠商，以及平台廠商的採用。

除了電視市場外，PC 市場過去一年在輝達 NVIDIA(NVDA-US) 的引領之下，也開始出現導入 HDR 標準的呼聲，在 2017 年底 VESA 針對 PC 制定的 DisplayHDR 1.0 正式發布後，各品牌大廠都預計在 CES 2018 展出相關產品，代表無論是液晶監視器或是筆記型電腦，都將陸續採用 HDR 標準，加速未來 HDR 標準在顯示技術領域的普及。