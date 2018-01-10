〈CES開展〉義隆電展出3D人臉辨識及主動筆方案

IC 設計廠義隆電 (2458-TW) 以 AI 技術參展 CES，其中最引矚目是 3D 人臉辨識方案，另外也展出與與目前市佔率世界第一的主動筆供應商 Wacom 合作，應用於觸控結合電容式觸控筆功能的智慧手機，及全球第一個展示支援微軟 MPP 2.0 規格的廠商，擁有傾斜功能的電容式觸控筆之筆電產品。

義隆電表示，行動裝置產品如智慧型手機、平板、筆電等，近幾年已成消費者最青睞的消費性電子產品，每年市場需求近 15 億支智慧型手機市場，為兵家必爭之地，義隆電此次提出全套因應智慧型手機的晶片解決方案，包括 3D 人臉辨識方案、電容式指紋晶片方案、觸控結合 LCD 驅動晶片而成的單晶片 (TDDI) 方案、觸控結合電容式觸控筆功能的單晶片方案等。

值得一提的是，義隆電此次展示的 3D 人臉辨識方案軟硬體整合方案，是透過 IR Camera 主動光結合深度資訊提供防偽方案，可防止他人翻拍照片方式盜取用戶訊息。通過人工智慧 (AI) 深度學習技術，系統可偵測臉部特徵進行高精準匹配，解鎖速度快，此外加上智慧曝光功能實現不同光線條件，如陽光下或夜間零流明時可辨識，及智慧自我學習技術於化妝、眼鏡佩戴等複雜條件下仍然可以精準辨識。

再者，此次展示應用於智慧型手機的觸控結合電容式觸控筆功能的方案，是義隆電與目前世界第一的主動筆供應商 Wacom 合作另一項具有競爭優勢的產品。可提供使用者更精準筆跡功能。

而每年穩健發展的筆記型電腦市場，是義隆電發展重心，此次全系列筆記型電腦解決方案傾巢而出，包括排名全世界第一，市佔率近 6 成的觸控螢幕晶片以及結合電容式觸控筆功能的單晶片方案，位居全球第二大銷售量的觸控板模組 (Touch Pad module)、囊括全球過半市佔率的指向裝置產品 (Point Stick)、指紋應用在筆電等。

義隆電是全球首家可完整支援微軟電容式觸控筆的業者，雙方合作多年，去年 12 月底微軟剛公佈 MPP2.0 版本規格，如同使用鉛筆書寫流暢與自然，同時加快電容式觸控筆的反應速率，及提供 4096 階的壓力點，讓使用者可以輕易的進行繪圖、塗色或是素描。