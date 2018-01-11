杏子豬排、段純貞都他經營！不會拿刀的主管，怎麼推動業績成長 140%？

一個不會拿刀的總經理，飛去日本餐廳當學徒，就是為了做出好吃的日式豬排？

連鎖餐飲品牌六角國際，2013 年為了拓展餐飲版圖，成立王座國際餐飲公司，陸續拿下「杏子日式豬排」「段純貞牛肉麵」「大阪王將燒餃子」等知名連鎖餐廳代理權。僅僅花了 3 年多，就讓杏子晉升為國內第二大日式豬排餐廳，目前全台擁有 18 家門市。

近年由於引進新餐飲品牌及門市持續展店，2016 年營收近 6 億元，成長率是 2015 年的 194%；而今年光是上半年的營收就達到 4 億元，較去年同期成長 140%。總經理林子恒就是其中的重要推手。

一個不會拿刀的主管，如何推動餐廳業績成長？

業績及店數能夠穩定成長，關鍵在於餐點的味道必須統一、品質需要維持。其他經理人做品牌代理，大多是找廚師去取經學習，但是林子恒在 2013 年卻飛到日本一個月，挽起袖子進廚房，就是要維持各連鎖店的味道一致，也讓日方放心授權。

但日方卻疑惑，「你們公司怎麼派一個不會拿刀的來？」。面對質疑，林子恒回應

「就是因為我不會拿刀，所以我會依循你的標準執行。如果我會拿刀，我就會用我的方法來做。」

原來，當時台灣已有其他代理商引進杏子豬排，但是口味卻變了，日方早已不滿。因此，林子恒的回應獲得了對方信任。

單店測試組合餐，推動客單價、業績成長！

只是，保持原汁原味雖好，如果要在台灣開店，還是要依台灣消費習慣調整。由於日本人外食時沒有共食的習慣，餐食都以個人套餐及單點為主，和台灣消費者喜歡聚餐時分享彼此餐點不同，林子恒想推出組合餐，卻遭到日方大力拒絕。

除了努力向日方釐清兩地消費習慣不同，林子恒還發現，原來他們認為推出組合餐，勢必會以折扣吸引消費者，這和堅持品牌價值、不想讓商品貶值的想法相反。最後，林子恒不採用業界習慣的方式，標出原價後槓掉，下面寫折扣後的價錢，而是直接標示新價錢，消除商品折價的概念。

另外，他也以單店測試佐證台灣消費者對組合餐的需求，發現有近 10% 的顧客會點組合餐，客單價成長 10 元，業績增加了 3%，因而成功讓日方點頭開賣，帶動其他日式豬排店跟進組合餐的銷售方式。

2017 年百大 MVP 經理人：六角國際總經理林子恒

經理人舉辦「台灣年度 MVP 經理人」遴選，一次選出 100 位績效卓越的專業經理人及工作者，為他們的優異表現致上敬意。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2017 年 12 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2017 年 12 月

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