【異動股】珠寶鍾表銷貨價值按年升7.9% 冠亞商業(00104-HK)領漲該板塊

今日截止發稿，珠寶鍾表行業整體向好，僅中國之信集團(08265-HK)跌0.61%；其中漲幅最大為冠亞商業(00104-HK)漲26%，報0.315港元，其次是奧利實控股(00860-HK)漲5.16%，報1.63港元。

據香港特區政府新聞網消息，香港特區政府統計處公布數據顯示，去年11月零售業總銷貨價值臨時估計為387億港元，按年升7.5%，扣除價格變動，總銷貨數量升6.9%。

按年比較，珠寶首飾、鍾表及名貴禮物的銷貨價值升7.9%，百貨公司貨品升5.7%，超級市場貨品升1.9%，服裝升3.5%，食品、酒類飲品及煙草升3.8%，藥物及化妝品升12.5%，雜項耐用消費品升27.4%，其他未分類消費品升11.3%，電器及攝影器材升9.8%，汽車及汽車零件升5.3%，燃料升4%，鞋類、有關制品及其他衣物配件升5.6%，家具及固定裝置升2.1%，書報、文具及禮品升0.5%，中藥升8%，眼鏡店升5.5%。

香港特區政府指出，11月零售業銷售升幅可觀，反映訪港旅客人次顯著增長，消費情緒樂觀。良好就業和收入情況繼續支持消費意欲，加上訪港旅遊業複蘇，零售業銷售短期前景維持正面。(來源：人民網)

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