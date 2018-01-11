【異動股】華人策略控股(08089-HK)漲幅居前 六日累計升1.13倍

截止收盤，華人策略控股(08089-HK)漲幅居前，該股已連續6個交易日上漲，截止目前，累計升幅達113%。今日最高見2.52港元，再創新高，收報2.43港元，漲29.26%。漲幅較靠前的還有午後大幅拉升的區塊鏈集團(00364-HK)及僑洋國際控股(08070-HK)，二者分别收漲23.08%、19.3%。區塊鏈集團今日高見0.017港元，創逾一個月新高，成交量放大至21.76億港元。僑洋國際控股今日曾拉升至0.77港元，創下逾4個月新高，淨流入21.26萬港元。
此外，因珠寶鍾表行業整體向好，冠亞商業(00104-HK)今日收漲20%，報0.3港元，成交量放大至4965.9萬港元。上午漲幅居前的健升物流中國(08457-HK)則回落至0.3港元，收漲15.38%。
今日表現較好的還有世紀陽光(00509-HK)、五龍動力(00378-HK)及九号運通(00009-HK)，分别收漲17.02%、17.14%及18.64%。前進控股(01499-HK)今日收漲10.84%，報0.92港元，淨流入577.38萬港元，最新總市值48.41億港元，該股自去年12月22日以來不斷上升，截止目前，升幅接近2.4倍。
今日跌幅靠前的有WT集團(08422-HK)、易通訊集團(08031-HK)及南海石油(00076-HK)等，分别挫13.83%、12.79%及12.33%。WT集團昨日仍升27.03%，今日已回吐近半;易通訊集團(08031-HK)則是午後直線下挫，毫無招架之力。而南海石油前幾個交易均錄得反複上漲，今日小高位回吐。
至此，今日港股市場跌幅超10%的隻有上述三隻股票。
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