【異動股】健升物流中國(08457-HK)漲幅居前 半日升25%

截止午間收盤，健升物流中國(08457-HK)漲幅居前，報0.325港元，升25%，淨流入863.67萬港元，該股昨日亦升逾17%。表現較好的還有中國大冶有色金屬(00661-HK)、新體育(00299-HK)及企展控股(01808-HK)等，彼等今日股價紛紛轉強，大幅拉升，三者分别升15.84%、14.06%及14.77%。
前進控股(01499-HK)繼前幾個交易日連續上漲後，截止午間收盤，再度漲13.25%，報0.94港元，淨流入621萬港元，最新總市值49.46億港元，該股自去年12月22日以來不斷上升，截止目前，升幅已超2.4倍。與之相似的還有華人策略控股(08089-HK)，該股已連續5個交易日上漲，今日再度拉升12.23%，截止目前，累計升幅達96%。
跌幅靠前的有新威國際(00058-HK)、南海石油(00076-HK)及亞洲雜貨(08413-HK)等，分别挫16.25%、12.33%及13.94%。新威國際午間收報0.067港元，創曆史新低，半日成交額190.16萬港元。而南海石油及亞洲雜貨前幾個交易均錄得連續上漲，今日小高位回吐。南海石油半日收報0.064港元，成交1.94億股;亞洲雜貨則報1.42港元，半日淨流入149.85萬港元。
此外，半日跌幅超10%的還有WT集團(08422-HK),報0.83港元，跌11.7%，成交653萬股。
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