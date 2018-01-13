【文／徐玉君】

二○一七年全年營收公告完畢，不少個股營收創下歷年新高，獲利也有機會刷新紀錄，不過股價幾乎都已經實質反映；因此，一八年展望持續樂觀、或揮別一七年陰霾重振獲利雄風的好股有哪些？尤其在生技醫療指數築底味道濃厚，隨時可見反彈契機下，在精準醫療、預防醫學框架下，受惠公司也可持續留意。

獲利才是王道

先回顧一下一七年生技醫療股表現，在整體獲利不如預期，又有新藥研發的利空訊息罩頂下，整體上櫃生技指數年度下跌九．五三％，相對於櫃買指數年度漲幅十八．六五％，確實兩樣情！反觀一七年七月三十一日上線的台灣生技指數（IX0103），綜合上市櫃精選五二檔成分股，當中包括獲利績優生的精華、葡萄王、康友ＫＹ、金可ＫＹ、大江… 等，半年來指數漲幅不大，卻一度幾乎追平指數最高點，顯見「獲利」仍然是生技醫療的「有基之彈」。

既然獲利基本面才是王道，那麼十二月營收公告結束，除了難得在年底見到月營收創下單月新高的個股外，全年營收改寫紀錄的公司也不在少數，只不過，獲利同步翻揚更為重要，包括杏昌、豪展、立康、晶碩、生展、大江等。

筆者曾於一九六四期的〈生技投資園地〉中的「從強勢股中尋找口袋名單」，上述個股均曾列強勢名單中，最具指標的是當時價在八六○元附近的精華，由於股價已反映去年獲利衰退利空，而一八年展望樂觀，尤其在新客戶的訂單需求，以及自有品牌銷售持續擴增的生產線挹注，今年獲利很有機會挑戰歷史新高，甚至賺超過四個股本的機會，股價因此一度升破千元大關。同樣是隱形眼鏡的和碩集團旗下的晶碩，也因業績持續成長，尤其代表獲利的營益率更頻創新高，去年ＥＰＳ挑戰四．五元，創歷史新高紀錄、今年持續看好營運表現。

比價行情將集中化

保健品是去年的最大贏家，在大江的股價創新高下，一路帶領生展、立康、葡萄王等跟進翻揚，當中的葡萄王，很有機會走精華的路數，原因是最壞的情況已過，從一七年的ＥＰＳ預估來看，大江如果能夠達七．五元，以目前股價計算，ＰＥ為三七倍；葡萄王則估計可以超過八．五元，ＰＥ僅約二六倍，沒有道理不展開與大江的比價行情，且葡萄王今年將受惠新增兩條生產線，因應中國市場的大成長需求，營收、獲利都將重回過去雙位數的增幅，法人甚至估計今年ＥＰＳ絕對挑戰一個股本以上，若以一六年ＥＰＳ九．五九元，股價創下二八二元的歷史價位，那麼今年的獲利預期至少要達到這樣的股價水平；相關的生展、立康亦可以ＰＥ的角度進行操作。

來源：《先探投資週刊》 1969 期

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