【撰文／王榮旭】

去年大立光從 6000 多元大跌逾 2000 元，市場搞不懂為何蘋果出 iX 新機，蘋概股價卻是反向走低，其實股價反應未來，去年底本欄就多次提到 iphone 新機銷售量不如預期，搶跌深反彈手腳得夠快，因為不少人衝著蘋概本益比低，不斷攤平，造成上檔層層套牢反壓，V 型反轉可能性低，現在介入蘋概要有長期抗戰的準備，估計要有一段籌碼沉澱打底期，Q1 是電子淡季，台幣強升帶來的匯損壓力，只有少數電子如產品漲價的上游材料能打破這樣的魔咒，如被動元件從 MLCC、鋁質電容到電阻各產品輪漲，國巨 (2327)、鈺邦 (6449) 去年 12 月營收都創歷史新高，但短線漲多不宜追高，留意下一個漲價族群矽晶圓。

8 吋矽晶圓補漲

電子三王這波僅台積電守住半年線，呼應 Q1 營運將淡季不淡，5 月台積電南京 12 吋廠提前量產，力晶、聯電大陸 12 吋晶圓廠也相繼投產，中國瘋建 26 座晶圓廠從未來 3 年陸續投產，矽晶圓材料供不應求趨勢確立，因為全球前 5 大矽晶圓廠並無擴產，僅日本大廠勝高去瓶頸化，5 大廠產能全開 8～12 吋矽晶圓每月出貨量 520～530 萬片，需求量卻是 600 萬片以上，中國最大本土矽晶圓廠上海新昇今年 Q4 產能開出，每月僅能提供 15 萬片，但中國每月需求達 110～130 萬片，在中國有矽晶圓廠的環球晶 (6488) 及合晶 (6182) 受惠程度大，環球晶到 2019 年底的 12 吋矽晶圓產能已被預定一空，缺貨漫延到 8 吋及 6 吋產品，且 8 吋要下半年才有貨，估環球晶去年 EPS 11～12 元比前年 2.54 元大增，估今年 EPS 翻倍 22～24 元，上週衝到 450 元，龍頭股 P/E 20 倍不足為奇，難怪有外資把目標價看到 5 字頭，融券增到 3000 張以上，Q1 很可能軋空，去年漲幅較少的 8 吋矽晶圓，今年有機會補漲，值得留意。

來源：《萬寶週刊》 1263 期

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