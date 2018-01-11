王品去年營收微減1.79%，兩岸新品牌動能啟動，後市營運添柴火

【財訊快報／陳品親報導】受惠尾牙及節慶效應帶動，連鎖餐飲集團王品 (2727)12 月自結兩岸合併營收為 14.4 億元，年增 1.13%、月增 29%，登去年次高，惟全年營收微幅衰退 1.79%，至 158.2 億元。展望 2018 年，集團兩岸新品牌開發動能已展開攻勢，為後市營運添柴火。王品 12 月單月兩岸合併營收 14.4 億元，創去年次高成績，其中，台灣地區營收 7.7 億元，年增 2.69%、月增 22.22%，中國地區營收 6.7 億元，年減 0.6%、月增 36.73%。累計去年全年合併營收 158.2 億元，年減 1.79%，其中，台灣地區營收 89.6 億元，年減 4.08%，中國地區營收 68.6 億元，年增 1.36%。



台灣事業群方面，王品表示，去年透過「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」多軌並進，面對餐飲市場激烈競爭與商圈快速移轉，集團接連推出「酷必」、「麻佬大」及「乍牛」等中平價新品牌，並在增長品牌如「石二鍋」及「莆田」等積極展店下，台灣地區全年營收達 89.6 億元，年減 4.08%，跌幅已見收斂。



針對大陸事業群，王品表示，其維持穩健成長態勢，連續兩年獲得米其林加持的鵝夫人大幅邁開展店腳步，挹注大陸事業群全年營收 68.6 億元，年增 1.36%。



王品兩岸新品牌蓄勢待發，繼去年底開出中高價越菜品牌「沐越」後，不到一個月的時間，集團第二個重金打造新品牌「青花驕」麻辣鍋，也將在 1 月 16 日正式對外開幕；而大陸事業群日式料理新品牌「舞漁」也正如火如荼籌備中，甫進入 2018 年，新品牌開發動能已展開攻勢。



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