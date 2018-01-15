

◆盤勢分析

1. 勞工部公布扣除食品與能源，12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.3%，創 1 月以來最大升幅。摩根大通，貝萊德與富國銀行公布第四季財報均優於預期，預期 S&P 500 企業第四季獲利成長 11.2%，該指數所包含的 11 種行業中，預期獲利與營收均上升，為自 2011 年以來首度出現。上週五美股上漲，漲幅介於 0.59 至 0.89％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：量能若能維持在 20 日均量之上較有利延續多頭走勢。

（2）均線：支撐為 10 日線，壓力為 10,934 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰前高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意 CES 概念股、半導體、PCB、3D 感測、電競、網通、原物料、金融、中國內需等。

4. 即將進入 8K 電視新時代！2018 年 CES 展上各家品牌都推出 8K 電視，其中三星、索尼更強調結合人工智慧（AI）技術，可以把 4K、甚至是 Full HD 訊號轉換為 8K 內容。兩大品牌力推 8K 電視，2409 友達成為大贏家，今年三星及索尼在 CES 展出的 85 吋 8K 電視面板，都採用友達 85 吋 8K 量子點面板。長線可觀察量子點電視的滲透率增加速度。

5. 全球知名品牌「UNIQLO」近一季業績報喜、母公司迅銷純益創新高，而 ADIDAS 去年營運也遠優於市場預估；國內主要 UNIQLO、ADIDAS 供應鏈遠東新 (1402)、力麗(1444)、得力(1464)、宏益(1452)、儒鴻(1476)、聚陽(1477) 等廠商，經過全球品牌服飾廠與零售通路商連續 2 年去化庫存後，客戶下單動能增強，加上過去幾年投資的新廠陸續量產，以及轉單效應，首季成長性會優於去年。寒冬將有利於成衣紡織業的整體需求。

6. 設備三雄帆宣（6196）、盟立（2464）、聖暉（5536）2017 年大豐收，年營收都達百億元之上，展望 2018 年，帆宣接獲台積電南京廠與當地面板廠大單，加上 ASML 與應材代工訂單湧進，挑戰營收連四年創新高，表現最犀利；盟立、聖暉訂單熱度延續，積極擴新廠迎接「旺」年。兩岸半導體建廠商機將有助半導體設備業的接單。

7. 工業電腦廠樺漢（6414）策略合作再邁步，12 日宣布將參與醫療顯示器廠鈺緯（4153）私募現增案，斥資 2.79 億元，認購 1.45 萬張私募普通股，取得近 20％股權，成為最大單一股東，正式宣布跨足醫療版圖。樺漢併購效益下半年可逐步發揮。

