狗年換工作新氣象 這5大行業Q1徵才意願最高

yes123 今 (11) 日發布狗年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查，上班族迎接 2018 年新的一年到來，新年的職場新願望，有近 6 成上班族都希望能夠加薪。然而，根據 yes123 求職網的調查顯示，受訪企業預計加薪的幅度，平均為 3.6%。

該調查顯示，在 2018 年第一季有加薪計畫，有六成一 (60.6%) 的企業透露會加薪，不過其中 48.5% 計畫「績效加薪」；其餘 12.1% 才是計畫「全面加薪」。

根據 yes123 求職網的調查，新年的職場新願望，在可複選情況下，其中有 59.4% 的人希望「加薪」，其次則是「找到好工作」(49.5%)、「不論對內或對外，團隊合作愉快」(42.2%)，以及「碰到好老闆或主管換」(41.1%)，和「碰到好同事」(38%)。

另外排名六到十位的願望，又依序為：「每天準時下班，不用加班」(32.8%)、「有時間進修」(32.3%)、「排假順利，休假正常」(29.7%)、「在公司裡面，能有好人緣」(29.2%)、「提高工作效率」(27.1%)。

此外，對於 2018 年的職場規劃，例如在進修方面，有高達六成五 (64.6%) 的上班族，想進修「語言」領域，其次是「與興趣有關的才藝」(49%)、「資訊科技」(28.1%)，以及「企業管理、行銷公關」(19.8%)、「影音設計」(14.6%)。

而在人際關係部分，則有 38.5% 的上班族，今年最想改善與「同事」的關係，另外，還有針對「辦公室以外的朋友」(35.9%)、「父母或長輩」(35.4%)，以及「主管」(29.7%)、「夫妻或男女朋友」(27.6%) 的關係。

至於狗年第一季徵才方面，該調查顯示， 整體來說，有高達八成九 (89.4%) 的企業透露，在今年第一季有徵才計畫，比例高於前一次調查 (九月調查時，比例為 81.4%)，也高於去年同期的 77.4%。

若再以「產業別」進行交叉分析，Q1 企業「徵才意願較高」的行業，分別是：「科技資訊」(95.6%)、「傳統製造業」(94%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(93.9%)，以及「批發零售與貿易」(91.4%)、「金融保險與會計統計」(90.9%)。

至於第一季應徵新員工的原因，主要為：「一直處於缺工狀態」(42.4%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(40.7%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(11.9%)、「公司擴點、展店而擴編」(5.1%)，所以合計要擴編的企業，比例有 17%。同時平均下來，每一家企業對人才的需求為 12.3 人，明顯多於前一季的 9.1 人，也高於去年同期的 9.3 人。