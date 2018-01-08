104調查：2018年企業調薪幅度最高行業是它

104 資訊科技今 (8) 日發布 2018 薪酬趨勢展望，該報告指出，有 40.2% 企業 2018 年會調薪，平均調幅 4.09%， 調薪幅度產業排名，軟體網路業平均調幅 6.99% 最高，擠下去年冠軍金融業，然而 齊頭式全面 調薪僅占 15.8%， 企業多偏好多功多酬的「績效調薪」（63.9%）。

該調查顯示，2018 年會調薪的企業中，平均加薪幅度，由「軟體網路業」擠下去年冠軍「金融業」，從第 5 竄升至第 1，平均調幅達 6.99%，較去年大增 2.47 個百分點，成為今年調薪大黑馬；其次是「金融相關業」5.23%，退居亞軍；「倉儲運輸」4.5%，排名第 3，與去年持平。

104 人資學院資深副總經理花梓馨表示，新科技趨勢包括 AI 人工智慧、物聯網、機器人等應用漸普及，加上傳統產業加速佈建虛擬通路，強化虛實整合，軟體及網路相關人才供不應求、水漲船高，帶動產業調薪幅度顯著提升。

值得一提的是，儘管 2018 年企業調薪的比例跟幅度創下 3 年來新高，然而調查顯示，2018 年企業調薪方式，仍以多功多酬的「績效調薪」為主（63.9%），「齊頭式全面」調薪僅占 15.8%。

104 人資學院資深副總經理花梓馨引述「2017~2018 台灣地區薪資福利調查報告」指出，以 2017 年來看，績效表現卓越的員工，平均調薪 5.7%；績效需要改善的員工僅調薪 0.6%，兩者差距達 5.1 個百分點。