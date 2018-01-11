〈房產〉雨遮不登記制上路 逾8成民眾贊成房屋採實坪制登記

建商新掛照建案雨遮不登記制度今年 1 月 1 日起實施，市場認為該制度是為實施房屋登記實坪制試水溫。中信房屋最新針對全國有購屋意願的消費者進行調查，結果顯示，有高達逾 8 成民眾贊成房屋登記實坪制。

不過，中信房屋副總劉天仁認為，房屋實坪登記制將造成權狀坪數大幅縮水，若要全面實施，不僅造成現有中古屋屋主財產縮水，而且未來房屋所有權狀需重新登記，對地政機關而言，也是極大工程。

根據中信房屋宅指數的調查顯示，有 80.8% 的民眾贊成房屋登記實坪制，進一步分析贊成與反對的原因，79.5% 有房者認為，「本來公設就是公有，不應算為私有持分」；而反對因素則為「現在的登記方式多且繁，若改變交易秩序大亂」(77.9%)。無房者贊成的原因，也是「本來公設就是公有，不應算為私有持分」最高，佔 69.2%，但是持反對意見者，原因則跟有房者不同，高達 65.4% 持反對意見的原因是「怕影響到房價」。

民眾主要贊成的理由均為房屋的公設是公有，不應算私有持分，而且包括日本、美國及歐洲等國，都是實施房屋登記實坪制。劉天仁表示，按目前新成屋所有權狀登記的內容來看，其組成包括主建物、附屬建物及共有部份。主建物即目前市場上所稱的實坪；附屬建物則包括雨遮及陽台；另外，共有部份減去停車位，即為公設。

民眾最關心的議題是，如果實施房屋登記實坪制，房價是否會變想漲價。劉天仁表示，按目前房屋登記制度，消費者確實可能買到過多的「虛坪」。以近 10 年的新成屋觀察，權狀坪數扣除附屬建物及公設後，主建物坪數 (實坪) 佔權狀坪數在 55%-60%，是建商認為的合理範圍；市場上相關比例在 50% 以下的新成屋，也不在少數。比照日本、美國等實坪制登記的國家，如果台灣權狀坪數登記 2 坪，即是實坪制國家約 1 坪。

至於是否能將虛坪轉嫁至實坪房價，仍要視房市景氣而定。以今年起實施的雨遮不登記為例，市場認為建商有可能將雨遮成本轉嫁，造成房價變相上漲。不過，劉天仁說，目前市場上多數大型建商早已實施雨遮不登記，而仍實施雨遮登記的建商主要以中小型建商為主；另外，雨遮約占權狀坪數的 2%-5%，未來若建商要將成本轉嫁，價格上漲 2%-5%，除必須要有景氣因素支撐，消費者才會埋單外；轉嫁的建商仍將面對早已實施雨遮不登記的大型建商價格挑戰。