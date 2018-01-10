〈房產〉去年捷運宅交易量集中在橘、綠線上 但是成交量最大在這裡

房仲業者根據內政部實價揭露資料分析，去年前 10 月大台北熱門捷運宅排行，交易量最多的是藍線亞東醫院站，綠線的七張站以及橘線的景安站交易量緊追在後，排名第二、三名。

在去年交易前 10 名的捷運宅中，橘線捷運宅熱門度較高，共有 6 站進榜。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，大台北都會區捷運網絡發達，捷運站周邊若是發展成為成熟的生活商圈，普遍是購屋者偏愛的選擇之一，優點除了工作通勤方便、生活機能好、地段佳，若釋出量少房產也相對保值。

同時，以目前最新統計，永慶調查捷運站附近住宅交易情況，發現去年前 10 月交易最熱的捷運站為亞東醫院站，若以捷運路線來看，橘線的中和新蘆線上，有 6 個捷運站交易量擠進排名前十名。熱門捷運宅皆位於新北市，其中有 5 站平均房價僅 3 字頭。

根據實價揭露資料統計，去年前 10 月捷運宅交易量第一的捷運亞東醫院站附近，交易量超過 500 戶，謝志傑分析，觀察該站交易資料顯示，有大批成交路段為合宜路的浮洲合宜宅物件，共約 220 件。此外，華東街與南雅南路二段上的家傳與遠揚加州社區，也有各約 50 戶的交易量。

交易量排名第 2 與第 3 名的捷運宅，分別為七張站與景安站，交易量超過 450 戶，謝志傑表示，捷運七張站附近大型社區林立，尤其集中於寶橋路與中興路一帶，據資料統計，中興路二段的圓頂社區大樓交易量達約 270 戶，為捷運宅熱門交易第 2。

排名第 3 的景安站，熱門交易社區有南華路的雙喜園以及中興街的新歐洲等社區，景安站具有雙捷運站題材，加上平均房價約 4 字頭，中古大樓或公寓有機會找到 3 字頭的物件，房價相對實惠及生活機能佳，成為自住客或捷運通勤族購屋的選擇之一。

在去年前 10 月捷運宅交易量排名前 10 大的捷運站中，橘線的中和新蘆線就有 6 站進榜，堪稱捷運線房市熱點最多的路線，謝志傑說明，捷運橘線是新北市中和、永和、三重、蘆洲與新莊區進入台北市重要的捷運路線，進榜的捷運站中有四站平均房價僅約 3 字頭。平價捷運宅能吸引區域的換屋族或是預算有限的首購族，而位於地段好的捷運宅，區域房價已修正或屋主有讓利，就能吸引買方進場購屋。