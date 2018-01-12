遠雄啟動智慧二代宅2.0最新聲控功能

遠雄 (5522) 今日宣布啟動遠雄二代宅 2.0 最新語音聲控功能，藉由 AI 智慧管家、智慧家電、雲端服務整合，遠雄住戶可隨時、隨處、隨手、隨口 (語音聲控)，享受便利服務與宜居生活。遠雄今日舉行「二代宅 2.0 智慧篇」記者會，此一智慧家庭服務，是由遠雄攜手中華電信(2412)、Panasonic、台灣大車隊(2640) 與遠雄美食，整合物聯網、雲端科技及 AI 語音辨識，匯集智慧服務雲、智慧家電與 AI 智慧管家三功能，讓家變的更聰明。



目前遠雄二代宅 2.0 社區計有 34 社區 6288 戶，導入最新語音聲控功能 AI 智慧管家的二代宅 2.0，有 23 社區 5174 戶，包括成屋的「遠東左岸」、「牡丹園」、「遠雄日光」等，以及遠雄「中和和光」、內湖三案「峰邑」、「賦邑」、「常御」等，桃園林口「遠雄新未來」、竹北「遠雄柏悅」，台南「遠雄新源邸」及高雄「遠雄 the one」等預售案。



遠雄建設總經理湯佳峯指出，遠雄重新定義了住宅與生活，用心擘劃未來生活，例如「遠雄左岸」建案就是全台第一，也是全球首例獲得「全球智慧生活聯盟」LLG 的創新卓越智慧城市認證，遠雄二代宅 2.0 推智慧家庭篇之後，將再推出健康篇，以因應少子化及老齡化的居家需求。



中華電信總經理謝繼茂指出，中華電信與遠雄已在智慧家庭合作多時，遠雄在此一部分居業界領先地位，未來將會陸續導入臉部辨識、手持裝置、長照醫療等服務進入智慧家庭中。



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