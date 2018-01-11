日本12月底外匯存底增加30.41億美元至1.26428兆美元，連兩個月擴張

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，日本 12 月份外匯存底呈現增長態勢，連續第二個月擴張。日本財務省公佈的數據顯示，12 月底時，日本的外匯存底金額為 1.26428 兆美元，金額較前月底的 1.26124 兆美元增加 30.41 億美元。



目前日本外匯存底的最高紀錄為 2012 年 1 月底時的 1.30667 兆美元。日本外匯存底包括外幣資產、黃金、IMF 特別提款權與其他資產。



這份資料顯示，截至 12 月底為止，日本外匯存底中的外幣資產 (外幣債券與外幣存款) 為 1.20207 兆美元，高於前月的 1.19893 兆美元；國際貨幣基金 (IMF) 特別提款權 (SDR) 為 192 億美元，高於前月的 190.8 億美元；黃金部位為 319 億美元，高於前月的 315 億美元；IMF 儲備部位為 105.8 億美元，高於前月的 112 億美元。



其中，外幣資產中的外幣債券額為 1.07946 兆美元，較前月底增加 30.75 億美元；外幣存款為 1,226.1 億美元，較前月底增加 6,300 萬美元。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』