數位貨幣將以悲劇告終 巴菲特：我永遠不會持有

摘要：巴菲特稱，幾乎可以肯定數位貨幣將以悲劇告終。如果可以給所有加密數位貨幣都買五年看跌期權，我樂意去做，但我永遠不會花分毫做空。至於原因，他反問，為什麼我該做多或做空完全不了解的事呢。

周三，在接受美國 CNBC 採訪時，巴菲特說：

「幾乎可以肯定數位貨幣最終將以悲劇告終，我自己永遠不會持有任何數位貨幣。但是悲劇以什麼樣的形式出現，我並不清楚。」

「如果可以給所有加密數位貨幣都買一份五年期的看跌期權，我樂意去做，但我永遠不會花分毫做空。」

而在解釋為何不做空時，巴菲特暗示他不了解數位貨幣，反問「為什麼我該做多或者做空我完全不了解的事呢。」

有趣的是，在巴菲特發表上述言論一天前，去年猛烈抨擊比特幣等數位貨幣的華爾街之王戴蒙卻態度大轉彎。

周二戴蒙說，區塊鏈是真實的，人們可以擁有加密的美元、日元或者其他什麼東西。代幣融資 ICO 不能一概而論。他認為，當比特幣漲到足夠高的時候，政府才去認真對待它。

去年 9 月戴蒙斥比特幣為首的加密數位貨幣為「騙局」，說任何交易比特幣的交易員都應該因為愚蠢而被解僱。自那以後，比特幣已經漲了將近 300%。本周二，市值前三的數位貨幣比特幣、以太幣和瑞波幣合計市值已經超過戴蒙領導的摩根大通。

這並不是巴菲特第一次表達對數位貨幣的悲觀看法。

去年 11 月，巴菲特就在《富比士》雜誌上刊文，稱比特幣是個「不折不扣的泡沫」：

「你無法確定比特幣的價格，因為這種資產不能創造價值…… 從這個角度來說，它就是個不折不扣的泡沫。」

「它根本就沒有意義。這東西居於監管之外，居於控制之外，無論是聯準會還是其他央行，都無法監測。我對這件事根本就不相信。我認為它遲早要徹底崩盤。」

在巴菲特的波克夏公司裡，和巴菲特想法相似的還有他的搭檔查理 · 芒格。

去年 11 月底，芒格在密西根大學羅斯商學院表示：

比特幣是壞人的想法，它是瘋狂的泡沫，也是糟糕的想法，引誘人們認為不透過自身努力就可以獲得很大財富。這是地球上最不該考慮的事情，是徹底的精神錯亂。事實上，有很多事情對你並不起作用，你需要找出它們，同時要像避免瘟疫那樣避免它們，而其中之一就是比特幣！

我認為，哪怕停下來去思考這些東西都是極度愚蠢的。

在我看來，黃金有儲存價值，因為人們不能發明更多黃金或者很容易獲得黃金，它具有稀缺優勢。相信我，人類可以生產更多的比特幣。雖然他們告訴你他們不會這麼做。其中的含義是，只有他們不想這麼做的時候，他們不會這麼做。

事實上，當他們告訴你，他們制定了一套規則讓他們不能這麼做時，只要他們有足夠的激勵時，可怕的事就會發生。

截至發稿，比特幣價格在 13800 美元附近。而自去年感恩節至聖誕節期間，比特幣連續大漲，一度逼近 20000 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』