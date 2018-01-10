1/10美股開盤前你必須知道的五件事

一、滬指九連揚 恆指收穫史上最長連漲

周三，滬指連續第 9 天上漲，收盤報 3421.83 點，深成指收跌 0.1%，創業板收跌 0.7%。

香港恆生指數 12 連揚，收盤報 31073 點，離 07 年的歷史最高位 31958 點僅一步之遙。自 1964 年創立以來，恆指未曾出現過如此長時間的連漲，地產業在恆指四大行業指數中表現最佳。

市場樂觀情緒是股指上行的關鍵驅動力之一，去年的看多氛圍延續到了今年開年。

二、房市限購「曲線」鬆綁？青島、天津可租房落戶 廣州加大落戶支持

蘭州率先 "鬆綁" 限購引發的政策猜測餘波未平，青島、天津雙雙跟進，推出租房可落戶的重磅政策。廣州昨日也出台新政，加大對非戶籍人口落戶的支持力度。

這也反映出一些地方政府難以在短期內戒除「房地產之癮」。中原地產首席分析師張大偉直言：「部分城市人口引進的門檻過低，很大程度上是為了吸引購房者。人才政策不應該和房地產限購掛鈎。」

三、中國 12 月 CPI 年增率成長 1.8%，PPI 增幅創 2016 年 11 月以來新低

國家統計局周三公布的數據顯示，12 月居民消費價格指數 （CPI）較去年同期增長 1.8%，增速連續 11 個月低於 2%；生產者物價指數（PPI）較去年同期增長 4.9%，連續第二個月放緩。

國內通膨不大，但受季節性因素影響，CPI 環比有所上漲。其中，食品價格漲幅明顯，鮮菜和豬肉價格漲幅均在 1% 左右。醫療、娛樂等非食品價格上漲，汽油等能源價格已連續 5 個月上漲。物價水平總體將保持平穩。

四、人民幣繼續下跌 中間價下調 239 點

周三，人民幣兌美元中間價報 6.5207，比周二低了 239 點。從去年年底到今年年初，人民幣對美元匯率一度升值，本周這種勢頭並未延續。

今年影響人民幣走勢的關鍵因素是美元。不久前外管局和央行發文，表露出希望 2018 年人民幣匯率相對穩定的意願。

五、媒體稱美國將於本月決定是否對中國進行貿易制裁

據日經新聞報導，美國政府將在本月底前決定是否對中國施加貿易制裁，以作為對美國對華大幅貿易逆差的回應。上周美國商務部數據顯示，截至去年 11 月，美國對華貿易逆差創 2015 年 9 月以來最大。

從去年 11 月開始，美國針對中國的貿易摩擦逐漸升溫，並進入實質性的執行階段，今年預計會加劇。一旦美國選擇對某類中國產品徵收懲罰性關稅、或限制中國在美投資，中國商品出口和海外併購交易將受影響。

『新聞來源／華爾街見聞』