美股盤中─擔憂中國可能停止買美債 道瓊下跌近130點

擔憂中國可能停止買進美國公債，美國股市中場走低，道瓊一度下跌近 130 點。

彭博社報導引述消息人士的話說，北京官員建議中國政府減少 -- 甚至停止 -- 買進美國公債。

該報導並指出，中國官員認為，與其他資產相較，美國公債吸引力已減少。二國間的貿易緊張，也可能是減少或停止購買的理由。

台北時間 00:22

道瓊工業平均指數下跌 40.95 點或 0.16% 至 25344.85。

Nasdaq 指數下跌 31.70 點或 0.44% 至 7131.59。

S&P 500 指數下跌 5.87 點或 0.21% 至 2745.42。

分析師說，該報導撼動了金融市場。利率上升到了長期以來所未見高點。利率環境已大幅改變，現在市場必須有所反應，股市因而受到壓力。

昨日，股市創新記錄高點，持續 2018 年的亮麗開年走勢。今年以來，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 分別上漲了 2.7%，2.9% 與 3.8%。

分析師說，當開年走勢強勁，通常是因為 12 月的資產配置決議。現在市場需要再充電，這種型態屬正常。

黃金期貨上漲 0.4% 至每盎司 1318.30 美元。美元指數下跌 0.4%。

企業消息方面，柯達股價大漲 60%，該公司說已使用區塊鏈 -- 即創造加密貨幣的科技 -- 創造出一種數位攝影平台，稱為 KodakCoin。