〈去年稅收超徵〉股市活絡 去年證交稅收899億元 近6年新高

財政部今 (10) 日宣布去 (2017) 年全年稅收餘 2.23 兆元，創歷年新高，其中稅收項目中，以證券交易稅全年實徵淨額 899 億元、增加 190 億元最多，為近 6 年來新高，增幅為 26.8%。

根據財政部統計，去年 12 月及全年上市、櫃股票平均每日成交值分別為 1463 億元、1287 億元，較前年同期 728 億元、894 億元明顯成長，12 月證交稅實徵淨額為 89 億元，年增 27 億元，增幅為 43.2%；去年全年實徵淨額為 899 億元，年增 190 億元，增幅 26.8%，為近 6 年來最高。

財政部次長蘇建榮表示，證交稅收增加，主要受惠景氣回暖，台股登萬點加持，加上中實大戶回來，帶動去年證交稅年增 190 億元。不過，若從預算規模來看的話，原本的預算數是 977 億元，實徵數為 899 億元，證交稅仍是短徵 78 億元。

至於證交稅增加是否與當沖降稅相關，他強調，仍需進一步分析。

根據證交所最新統計，去年台股活絡，第 4 季成交值逾 5 億元大戶有 1244 人，創下 5 年多來新高人數。整體來看，億元級以上投資實戶單季高達 1 萬 1851 人，相較 2011 年第 4 季 8407 人，成長超過 4 成；數據顯示，大戶回籠有效帶動台股成交量能升溫。