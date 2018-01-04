擁抱物聯網、資料中心商機 智邦、眾達、中磊、正文業績看俏

5G 商用倒數計時，巨量資料中心加速布建，而物聯網發展逐漸成熟，也吸引網通廠全面搶進。

智邦 (2345)、眾達 - KY(4977) 交換器、光收發模組需求看俏，今年營運可望再創新高，積極發展物聯網的中磊 (5388)、正文(4906) 也傳捷報，近期中磊已拿下韓國大標案，正文也與北京市政府合作，出貨量都將爆發性成長，今日盤中股價全面噴出，智邦衝上 122.5 元新高，眾達、正文大漲 8%，中磊漲幅也逼近 4%。

交換器大廠智邦尚未公布 2017 年 12 月營收，但市場看好在白牌趨勢浪頭下，月營收有機會維持在 30 億元之上，甚至挑戰歷史次高或新高紀錄，第四季營收上看 95 億元，全年營收上看 350-360 億元，每股盈餘上看 4.8-5 元，均有機會改寫歷史紀錄。2018 年在既有及新增客戶驅動下，營運將再締新猷。



眾達 2017 年第四季營收雖可能較前一季小降，但領先市場推出的 32G 單通道光收發模組產品，出貨量持續放大，有機會帶動毛利率提升，法人預估，本業獲利有機會逆勢成長，全年本業獲利更將挑戰新高。今年在高速光收發模組趨勢下，營運將進一步走高。



低功耗廣域網路 (LPWA) 技術已經成熟，網通業者看好未來 2-3 年在物聯網的應用將會巨量爆發。中磊布局物聯網技術包含 LoRa、NB-IoT 及 Cat M1，近期中磊已攜手韓國電信營運商，拿下韓國智慧讀表訂單，並開始出貨。去年第四季中磊的 NB-IoT 出貨量約數十萬套，Cat-M1 預計今年第二季、第三季出貨量將放大，二項技術今年合計出貨量將超過千萬套，較去年爆發性成長，占整體營收可望達 10% 到 15%。



正文在物聯網技術布局包含 LoRa、NB-IoT、Cat-M1，尤其在 LoRa 產品更已布局多年，並打進大陸的北京市，今年擴大至 500 座，將應用在人孔蓋跟煙霧感測器等等，現也計畫將北京經驗複製至西安、德國等其他市場及城市。正文預估，今年物聯網相關產品出貨量可望爆發性成長，目標營收比重突破 10%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』