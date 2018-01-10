受惠中國半導體擴廠需求增溫 朋億2017營收締新猷

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613) 於今日公布 2017 年 12 月合併營收為 4.01 億元，第四季合併營收為 11.4 億元，分別繳出年增率 1.66 倍、1.95 倍的佳績；累計 2017 年全年合併營收為 33.43 億元，較 2016 年同期成長 26.07%，改寫歷史新高記錄。

朋億表示，2017 年全年營收成長主要係受惠於中國主要客戶包括知名半導體、面板及光電產業大廠擴大下單力道及工程整合服務的需求，拉升來自中國市場的營收比重達 67%、較 2016 年全年營收比重的 59% 明顯增加，是 2017 年全年營收能順利改寫新高的重要關鍵。在中國政府針對半導體及面板產業祭出更多優惠政策，將有助於半導體及面板產業相關業者擴大資本支出的投入，創造朋億良好的銷售環境及保持高水位的訂單能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。



根據 SEMI(國際半導體產業協會) 於 2017 年底發布最新「全球晶圓廠預測」(World Fab Forecast) 的研究報告預估，2017 年晶圓廠設備投資相關支出將至美金 570 億元，而 2018 年在晶圓廠持續擴大支出的帶動下，可望半導體設備支出將達美金 630 億元、年增 11%，改寫歷史新高的記錄，凸顯半導體設備龐大的市場需求。



展望 2018 年，朋億看好整體半導體及面板產業市場規模持續提升，有望 2018 年新廠擴建需求明顯優於 2017 年。但由於 2018 年起朋億將依據國際財務報告準則 (IFRS) 第 15 號公報認列營業收入，預期將縮小單月營收波動較大的情況，惟初期恐因 2017 年度基期營收的數字變化，致使年增率表現將呈大幅波動，惟整體獲利表現仍不受影響。



此外，受惠於中國半導體、光電及面板廠等擴廠資本支出計畫仍將保持高度成長，朋億有高度的在手訂單能見度，公司亦積極發展其他產品線，包括濕法工藝設備、剝離廢液再生系統、以及水資源業務之環保綠能系統整合等，可望帶動公司整體毛利率及獲利能力持續精進，推升整體營運保持良好的成長表現。



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