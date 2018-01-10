桂盟2017營收攻克50億大關創新高 年增25.87%

鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 今 (10) 公布最新營收數字，受惠於去年第 3 季起併入的「汽車正時系統」事業部門挹注，2017 年營收達 50.51 億元，創下新高，年增 25.87%。

桂盟公布去年 12 月營收以 5.34 億元創新高，月增 11.86%，年增 21.69%；第 4 季營收也以 14.17 億元創新高，季增 11.48%，年增 29.4%，累計 2017 年營收以 50.51 億元創新高，年增達 25.87%。

桂盟主管指出，12 月營收的走高，主要在在歐美自行車鏈條補修市場市占率持續擴增、中國共享單車與新年度運動休閒車款製造市況轉佳；新併入「汽車正時系統」事業部門在新產品新客戶布局也有成的帶動。同時，對於今年的營運，自行車鏈條補修市場及中高階市場市佔率持續提升；機車零件事業部、汽車正時系統與車庫門系統等事業部也將陸續有新客戶或新產品的加入。

桂盟的去年第 3 季營收 12.7 億元，毛利率 42.8%，稅後純益 2.75 億元，每股純益為 2.29 元，第 3 季毛利率季增 0.65 個百分點，年減 3.37 個百分點，稅後純益 2.75 億元，年增 17.52%，季增 5.77%。同時，桂盟去年前 3 季營收 36.3 億元，毛利率 43.5%，稅後純益 7.8 億元，年增 31%，每股純益為 6.52 元。桂盟前 3 季毛利率年減 1.16 個百分點。