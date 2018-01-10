新日光去年Q4營收34.4億季增近4成 推動CFY赴港掛牌

年底庫存調整，出貨量減少，新日光 (3576) 公布去年 12 月合併營收 10.58 億元，月減率 4.71%，年減率 9.25%，反映太陽能電池模組報價彈升，第四季營收 34.4 億元，季增率 39.38%，年增率 9.2%，全年營收為 102.89 億元，年減率 37.78%。

國內內需市場仍可望持續成長，新日光持續積極進行下游太陽能電廠之開發與建置，以增進公司營運表現，所參與投資設立之太陽能電廠公司 Clean Focus Yield Limited (CFY) 於去年 8 月完成美國總規模高達 225MW 的 Greenskies 專案太陽能電廠開發後，除了一舉成為美國地區最大型 C&I(工業用與商用屋頂) 的營運管理者外，並將繼續深耕美國市場、擴大全球電廠之開發與收購，持續朝港交所掛牌上市之目標前進。



新日光第三季因提列長約合約等相關損失，銷貨毛損 8.96 億元，毛損率 36.32%，營業淨損 13.94 億元，業外亦增提訴訟相關準備成本，單季稅後虧損擴大 17.15 億元，每股虧損 1.67 元，累計前三季每股稅後虧損 3.51 元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』