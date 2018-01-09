蘋果慘兮兮 大陸銷售排名 竟低於Vivo和OPPO

德勤昨 (8) 日發佈《2017 中國移動消費調研》報告指出，未來一年有 63% 受訪者有意更換手機，德勤中國電信行業領導合夥人林國恩表示，手機應用越來越廣泛，加上大陸預計最快 2019 年推出 5G，令用戶對智能手機更換頻率高，而目前大陸銷售最好的 5 大手機牌子中，大陸品牌華為排名第 1 位，蘋果 (AAPL-US) 排名低於大陸低端路線品牌 Vivo 和 OPPO。

林國恩表示，近年大陸銷售最好的 5 大手機牌子中，大部分為本土品牌，當中排名第 1 位為華為，而 Vivo、OPPO 和小米均長期打入榜首，與蘋果排名相近。

他指出，過去大陸手機市場較少走高端路線的品牌，故走高端路線的蘋果就突圍而出，成為大陸消費者的寵兒。不過近年華為改變發展方向，且加強手機功能上的質素，令華為功能上與蘋果相似，而其價格卻低於蘋果，令對價錢較為敏感的消費者選擇華為，促使近年華為晉升成為大陸手機市場的龍頭。

香港《文匯報》報導，調查顯示，消費者使用移動支付頻率較高，逾 5 成消費者通過移動支付開展各類活動，用戶亦尤其喜愛用手機上網購物，每月使用手機購物和瀏覽購物網站的用戶比例均突破 8 成。在付款場景中，實體店內支付最為頻繁，使用的用戶佔比達到 81%，林國恩指出培養消費者使用習慣、拓闊覆蓋場景等成為了支付寶及微信佔據移動支付市場地位的關鍵。

對於移動支付方面，林國恩表示，雖然目前大陸嚴格限制二維碼支付上限，不過二維碼為靜態碼，只是金額較少交易為主，因此對整體移動支付發展影響不大。而大陸對於移動支付的數據安全有所提高，相信未來大陸政府會推出政策及加強監管。

至於香港拓展移動支付發展，林國恩表示，香港人與大陸人消費支付習慣不同，加上香港人擔心支付安全問題，因此移動支付未成為主流，相信香港需要時間適應，料移動支付商應與銀行合作，有機會突破現時的困難。