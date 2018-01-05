美媒：川普未來十年要籌款180億美元建設邊境牆

摘要：華爾街日報援引國土安全局文件稱，建牆成本將被分為兩期，頭五年將花費 90 億美元，後五年將花費 87 億美元。

據華爾街日報，為建設邊境牆，川普尋求在未來十年籌款 180 億美元。規劃中的邊境牆將覆蓋美國西南邊境線（與墨西哥接壤）的約一半。

華爾街日報援引兩位知情人士稱，在部分參議員要求川普政府給出邊境安全的具體規劃後，美國國土安全局已起草一份文件供國會參議院審閱。文件中提出，建牆成本將被分為兩期，頭五年將花費 90 億美元，後五年將花費 87 億美元。

目前已有的邊境柵欄長約 654 英里，若該計劃付諸實施，到 2027 年邊境阻攔設施總長將延長至近 1000 英里。

加上邊境巡邏所需的技術升級、人員薪酬、道路修繕等方面的支出，為確保美國的邊境安全，文件認為美國政府總計需投入高達 330 億美元，以滿足「邊境保護的切實需求」。

2018 財年預算中，川普白宮已要求國會撥款 16 億美元，在得克薩斯州新造一段 60 英里長的「示範牆」，並在聖迭戈「以舊換新」將約 14 英里長的邊境柵欄修繕至新邊境牆的標準。然而國會目前尚未通過 2018 財年預算，其中的一個爭論焦點就是修造邊境牆的資金問題。

不過，作為其在 2016 年總統大選期間的一項主要承諾，川普在推進邊境牆項目上似乎不遺餘力。去年 8 月川普曾公開「威脅」國會，表示

我們將建造邊境牆，這是很迫切的需要。如果建造邊境牆的代價是讓政府關門，那也在所不惜。

原型已於去年 10 月竣工 川普的「長城」長這樣

就跟地產公司要造樣板房一樣，川普心心念念「高大上」的邊境牆原型，其實早在去年 10 月就已大白於天下。

2017 年 10 月 11 日，美國海關邊境保護局聖迭戈分局在推特上貼出了四張邊境牆體原型的照片，稱這些原型牆均已「成型或接近完工」。

川普上台後陸陸續續地提出過各式各樣的邊境牆建築方案，從包含有「透視組件」便於邊境巡邏隊了解墨西哥一側的情況，到配備「滑動門」允許車輛和行人合法通過，不一而足。

從原型牆的效果來看，除了川普要的「漂亮」、「美觀」，這些功能性要求可以說是達到了。川普一度還曾念叨着要在牆上增設太陽能電池板，但後來還是打消了這個想法。

當然，作為阻擋非法移民和犯罪人員越過美墨邊境從事非法活動的屏障，邊境牆身為「牆」的硬性要求，自然也不含糊：

邊境牆約 30 英尺高（約 9 公尺），最低高度為 18 英尺（約 5.5 公尺），由混凝土或「替代材料」建成；

包括防攀爬裝置，足以堅固到能夠承受鑿子、鐵鎬、大錘或其他類似手持工具的破壞；

牆體應深入到地面以下至少 6 英尺（約 1.8 公尺），以防止通過挖隧道非法入境。

有在一旁的建築工人和邊境騎警作為參照物，邊境牆的高大堅固可見一斑。邊境牆建成之日，恐怕墨西哥移民隔着老舊的邊境柵欄打排球的奇觀就要成為歷史了。

『新聞來源／華爾街見聞』