期貨大型交易商 正悄悄地「賣空」比特幣

芝加哥期權交易所 (CBOE) 和芝加哥商品交易所 (CME) 分別推出比特幣期貨，但銷售量卻不如市場預期龐大，而過去 4 週的交易紀錄顯示，不同於散戶認為比特幣價格會持續上漲的看法，大型交易商正悄悄地賣空比特幣期貨。

目前市場上的比特幣價值總額約為 2900 億美元，但在 CBOE 和 CME 交易的比特幣期貨合約總額約為 1.5 億美元，不同於比特幣本身的熱潮，比特幣期貨交易量不大。

目前市場上比特幣期貨合約總額

其中原因之一為，如 JPMorgan Chase＆Co. 和美銀美林等大型銀行，禁止旗下理財顧問為客戶操作比特幣期貨。而摩根大通發現的另外一個現象為，比特幣期貨剛發行時，價格與比特幣現貨價格有顯著的差別，但近日來，差距已慢慢變小，甚至出現期貨價格比現貨價格還低的狀態。

比特幣期貨價格和現貨價格差距

而如同許多交易者所預期的，許多大型交易商正在做空比特幣，根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的報告，截至週二 (12 月 26 日)，非商業的交易員，持有比特幣期貨空頭合約約 3000 萬美元，約佔總未平倉量的一半左右。

此外，CFTC 的《金融期貨交易者報告》顯示，在槓桿基金類別，對沖基金和各種基金經理人，約持有比特幣期貨空頭合約 1400 萬美元，佔未平倉合約的 1/4。換句話說，投機投資者者，正在利用期貨合約，建立比特幣空頭頭寸。

而《華爾街日報》顯示，僅管對沖基金和大型交易商認為比特幣會下跌，但小型投資者仍然相信比特幣價格將上漲，報導指出，根據最新的商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）交易數據，在所有持有小於 25 個 Cboe 比特幣期貨合約數量的交易者，看好比特幣的投資者，比看空的投資者多出 3.6 倍。

然而同時間，投資 CBOE 比特幣期貨的大型交易公司，例如其他投資者帳戶 (other reportables) 類別，大部分則選擇作空，賣空的合約單數比做多合約量高出 2.6 倍。

不同類型交易者，選擇作空 / 作多的合約量

而比特幣目前熱度退卻有兩項主要原因，第一為其他虛擬貨幣的崛起，例如以太坊在上週，首次升破 1000 美元，另一方面，比特幣的交易手續費上漲太快，每筆交易手續費一度升至 60 美元，目前約為 20 至 25 美元，高出以太坊每筆約 1 美元的手續費許多。