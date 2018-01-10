國泰金去年稅後盈餘567.7億元創歷史次高，年增18%，居金控首位

【財訊快報／巫彩蓮報導】受惠於全球股市頻創新高，外匯避險得宜，降低匯損壓力，國泰金 (2882) 去年稅後盈餘 567.7 億元，年增率 18%，為金控成立以來歷年第二高，僅次 2015 年 575 億元水準，居 15 家金控之首，每股稅後盈餘 4.48 元，僅次富邦金 (2881) 居第二。國泰金去年 12 月稅後盈餘 20.3 億元，國壽 12 月稅後盈餘 12.9 億元，國泰世華銀行 12 月稅後盈餘 6.8 億元，就全年獲利結構來看，國壽外匯有效地避險，並實現投資部位，去年累計稅後盈餘 363.2 億元，年增率 20%，每股盈餘 6.85 元，儘管去年台幣兌美元匯價升值 8%，這對於海外投資比重逾 5 成壽險業均是一大考驗，避險得宜下，國壽外匯準備金餘額 115 億元，截至去年底淨值逾 4300 億元。



國內利率走低，傳統壽險保費調漲不利銷售，國壽強攻投資型保單、長年期壽險等險種，全年新契約保費 2333 億元，年增率 17%，全年 FYPE 金額為 786 億元。



我國利率走低導致銀行淨利差 (NIM) 下滑，保單銷售佣金調整，影響銀行通路保單銷售手續費收入，國泰世華銀調整放款策略，海外收益占全行獲利比重回升到 45%，衝刺信用卡消金業務，去年的稅後盈餘 197.1 億元，每股盈餘 2.53 元。



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