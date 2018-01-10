台股漲多今休息 法人仍樂觀看元月行情

台股創高後在台幣升勢暫止之下呈現回檔，不過，無礙於市場對於今年元月行情的正向看法。瀚亞投信投資長劉興唐認為，新台幣的升值雖然可能讓市場出現匯損擔憂，卻不影響電子業中期表現，且由電子股流出的資金已轉往內需產業佈局。因此，他對於台股元月行情正面解讀。（張佳琪報導）

台股歷經去年的多頭走勢後，今年紅盤日以來在外資歸隊、台幣匯率強升帶動下，更改寫新高。指數雖已逼近 11000 點，市場對於元月行情多數仍持樂觀態度，這可以由內資近來穩定加碼獲得印證。

以往台幣的升值總會讓市場格外擔心電子業匯損衝擊獲利。瀚亞投信投資長劉興唐指出，匯損疑慮確實難免會有，但電子業今年中期表現不錯，所以一些競爭力強的電子股，受匯損的牽動頂多一到兩季，不影響中期業績。劉興唐說：「如果你的景氣展望好且業績展望好，如果因升值而有匯損，它的影響可能只有一、兩季季報的數字，但不影響中期業績與股價表現」。

當然，競爭力較弱勢的電子股勢必受資金流出的衝擊，目前看來，由這些電子股撤出的資金是轉往塑化、金融等內需產業。也因此，電子與非電子股都有資金青睞之下，劉興唐評估，台股元月行情可維持正向，表現空間有多大就看美股的變化。

（照片：張佳琪攝影）