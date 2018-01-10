iPhone X遞延上市效益仍在 鴻海12月營收有望續創高

鴻海 (2317-TW) 將在今 (10) 日稍晚公布去年 12 月營收，儘管市場近期持續傳出蘋果 (AAPL-US)iPhone X 砍單負面因素，不過法人表示，iPhone X 一直到去年 11 月才正式上市，根據往例，新機上市後的 2-3 個月都還是拉貨高峰期，因此鴻海營收續攻動能，甚至有機會挑戰 6000 億元大關。

鴻海日前公布 2017 年 11 月營收，狂飆到 5695.99 億元，不僅較 10 月大幅成長 17.3%，更較 2016 年同期成長 18.5%，創下單月歷史新高。法人指出，鴻海 11 月營收大幅成長，透露出蘋果 iPhone X 出貨動能確實相當強勁，也反映出 iPhone X 已經取代 iPhone 8，成為蘋果最重要的 iPhone 機種。

法人指出，iPhone X 直到 12 月都還沒有在蘋果美國直營店全面鋪貨，根據國外科技網站 Appleinsider 分析師調查，去年 12 月下旬美國蘋果專賣店的 iPhone X 當日網路下單店面取貨的銷售率約 44%，但仍低於 50%，顯示 iPhone X 的供應量仍不足以達成全面即時供貨的水準。

另外年初還有中國農曆春節的購物旺季，而且 iPhone X 在中國市場的銷售也持續增溫，因此法人預估，鴻海 12 月營收表現仍有高點可期，甚至今年 1 月也不看淡。