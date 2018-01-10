茂宸集團(00273-HK)脫胎換骨冀打造「金融＋產業」戰略藍圖

市場對茂宸集團(00273-HK，前稱民信金控)這個名字也許有點陌生，然而，於2016年9月8日高寶明出任聯席主席及集團行政總裁，而鄭達祖則擔任集團首席營運總監，二人入主後，短短一年多時間內進行多項併購，並且引入內地房地產開發商世茂集團創辦人許榮茂為戰略股東，為集團揭開煥然一新的局面。

資深銀行家高寶明為亞洲最大投行百富勤的始創老臣子，與「紅籌之父」梁伯韜一同打併，後來百富勤獲法國巴黎銀行併購後，他過渡法國巴黎百富勤出任高層，及後創立的金榜融資更被美資投行派傑亞洲收購，後來他擔任民生銀行香港分行的顧問、民生商銀的首席執行官。至於同樣於百富勤出身的鄭達祖，於策略、金融及顧問方面擁有豐富經驗，尤其於私募股權投資方面，他為匯友資本的聯席創辦人及匯智資產管理有限公司的創辦人之一。同是出身於金融界，二人在金融板塊的經驗毋庸置疑。

茂宸集團前身的民信金控於2015年底收購國浩資本，高寶明、鄭達祖入主後，重新為集團定位，打造「金融＋產業」雙輪驅動的戰略發展方針，提供財富及健康管理解決方案。

金融方面，茂宸集團矢志建立一個環球金控集團，透過併購與全球資本市場接軌。除了目前已擁有全牌照，可提供全面金融服務外，集團亦伸展佈局至全球，包括合資設立內地首家根據CEPA協議設立的合資全牌照證券公司申港證券、收購亞洲最大的獨立理財顧問公司晉裕集團，為亞洲富裕和高淨值客戶提供定制的財富管理解決方案，以及歐洲支敦斯登私人銀行Raiffeisen Privatbank Liechtenstein，提供度身定制的產品和私人銀行服務，透過不同的附屬及子公司，把業務版圖以香港為基地、拓展至內地、亞洲及歐洲地區。

至於產業方面，在建設大健康產業的同時，茂宸集團鎖定高端醫療和母嬰童兩大領域，並於2016年第四季已開始投資該領域。鄭達祖解釋，內地實施二胎政策後，對母嬰、醫療相關服務需求激增，加上，醫療是各產業中門檻最高，市場發展潛力龐大， 增長力亦最具確定性，此外，在國策扶持下，生育、母嬰健康以及與產業相關的金融服務潛力開始顯現。

集團先後進行一連串收購及投資，打造大健康產業鏈，包括香港最大的生物科技公司達雅高／新亞醫療集團、香港規模最大的試管嬰兒醫療中心寶德醫務、華南最大的母嬰連鎖專賣店愛嬰島、澳洲奶粉及營養產品生產商銷售商Blend and Pack、高端婦嬰童食品及營養品品牌Wattle Health，覆蓋受孕、產前、嬰孩、以至兒童階段，建立母嬰童生態系統。

高寶明表示，透過提供財富及健康管理解決方案，茂宸集團冀形成閉環生態，促進金融、產業的互動互補，最重要的是，產生的協同效益不僅僅限於同一板塊內，而是跨行業，即以產業帶動金融，金融配合產業。在「金融＋產業」戰略下，集團積極拓寬融資渠道、改善融資結構及資金成本，使金融及產業發展相輔相成，實現真正的產融結合。

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