【港股解碼】是什麼利好？讓力量能源（01277-HK）一飛沖天？

煤炭市場盛況空前，自元旦節假日以來，煤炭價格持續上漲，原產價格也得以企穩回升，在當前旺季的高需求下，增長預期得以持續表現。另有近期關於煤炭企業實施兼併重組意見的公佈，行業內的整合格局或將為煤炭行業帶來新機遇，煤炭企業的議價能力將有所提升。

在下一個節假日即“春節”節點來臨前，煤炭供需將迎來利好預期，一是供給方面偏向緊縮，二是庫存方面需求提升，兩者的“運籌帷幄”下，春節左右，或將迎來煤炭行業的春天，而有關煤炭的股票是否也能一飛沖天呢？

煤炭A、H股市場，如火如荼

事實上，我們所期盼的盛況盡在咫尺，近日A股市場“煤炭開採”板塊可謂人聲鼎沸。港股市場並沒有“遊手好閒”，與A股市場產生共振，煤炭行業相關個股漲勢如虹。

其中力量能源（01277-HK）的表現引人注目，截至9日收盤，股份連升5個交易日，累積升幅高達70%。

縱觀近幾年該公司的股價走勢，筆者發現該公司股價於2016年6月16日起，止跌企穩，隨後進入一年半較為穩定的上升趨勢。然而，自進入2018年，該公司股票盤面異動，迎來“開門紅”，股價拔地而起、一飛沖天，迅速脫離密集成交的盤整區間。

該公司股價“大戲”在如火如荼、轟轟烈烈的上演著，在這場飆升盛宴中，不少駐足者仍舊眼巴巴的觀望著，憂慮著前景，憂慮著被套路。可曾想過，股價飆升背後的邏輯呢？

業績巨幅增長！盈利預告為增

作為一家中國領先的綜合煤炭企業，公司主要經營專案為煤炭的開採挖掘以及煤炭產品的銷售。在最新披露的中期報告中，筆者發現了一些“端倪”。

截至2017年6月30日止6個月，收益水準大幅度提升，由去年的2.98億元人民幣同比上漲約147.4%至7.38億元人民幣。毛利由去年的1912萬元人民幣同比上升1454.21%至2.97億元人民幣，毛利呈現巨幅增長！

毛利率由去年上半年的6.4%增長至今年上半年的40.3%，毛利率增長幅度較大，不少投資者擔憂，該公司是否以壓低成本來追求毛利率水準的提升呢？事實上，該公司的銷售成本由去年的2.79億元人民幣同比上漲57.8%至4.4億元人民幣，銷售成本的大幅提升下，亦是該公司主要的礦產活動開支的增加，分別為開採成本、洗選成本、政府附加費以及運輸成本。其中開採及運輸成本佔據較大比例，亦說明該公司對業務的大力投入，另外截至報告期，該公司商品煤的銷售量約為154萬噸，較去年同比上漲49.5%。

另外，該公司在12月18日發佈正面盈利預告（如上圖），截至2017年11月30日止11個月，相比去年除稅前綜合純利1.931億元人民幣，預計今年同比大幅上漲150%。

公司成績斐然，在強勁的業績支撐下，股價怎能不一飛沖天呢？

業務專注度“給力”，著眼於“煤炭”

“天下難事，必做於易；天下大事，必做於細”，對於業務的專注度，力量能源表示有話說。

分析該公司收益，不難發現，該公司收益主要來源於兩大部分，一是煤炭產品的銷售，二是政府輔助以及其他。其中煤炭產品銷售收益（截至2017年6月30日6個月）佔據相當大的比例，約為98.06%，其他收益占比則為冰山一角。

“專注”與“多樣化”是一個非彼既此的選擇，二者不可兼得。該公司專注於煤炭領域，則可以精細業務，對核心競爭的提升也是莫大的益處，例如，受惠於該公司過往年度中做出的巨額資本投資，大飯鋪煤礦已經成為全國最安全、最高效的煤礦之一。

在這個資訊紛雜、心浮氣躁的時代，“專注”成為了稀缺資源，但是，我們也不能因此去否定一家公司的多業務模式，不能認為業務種類較多就等於“一心二用”。

煤炭預期一片光明，作為煤炭大軍中的一員，力量能源在煤炭市場正釋放著張力！

■ 作者｜王潤萍

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