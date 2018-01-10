IBM、Google、Intel量子霸權爭奪賽 誰能拔得頭籌？

中國證券網今 (10) 日援引新華社報導，英特爾 (INTC-US) 公司本周宣布，成功研制 49 量子位元測試晶片。這是又一家科技企業接近實現「量子霸權」( quantum supremacy ) 目標。這款 49 量子位測試晶片被命名為 Tangle Lake。這是阿拉斯加湖泊的名字，以它為名意在表明這些量子位需要在極冷溫度等條件工作。

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英特爾的官網聲明說，這款晶片代表著該公司在開發從架構到算法再到控制電路的完整量子計算系統方面的一個 「 重要里程碑 」 ，將使得研究人員能夠評估和改進糾錯技術，並模擬一些計算問題。

聲明說，量子計算潛力巨大，當前最好的超級電腦需要數月或數年時間才能解決的問題，比如藥物開發、金融建模和氣候預報，未來的量子電腦在較短時間內就可能解決。

但聲明也指出，目前量子計算仍處於初期階段。該公司預計，量子計算距離解決工程規模的問題可能還要 5 到 7 年。而從商業角度看，量子計算可能需要 100 萬甚至更多的量子位才能有實用價值。

「量子霸權」 指量子電腦的計算能力超過傳統電腦，實現相對於傳統電腦的「霸權」。 如同大家常用 電腦 中的基本信息單位是 bit，量子電腦的基本信息單位是量子比特，也稱為量子位。 有觀點認為，真正實現 50 量子位的量子 電腦有望達成 「量子霸權」 。

英特爾說，已成功設計、製造和交付 49 量子位的超導測試晶片，這距離該公司去年 10 月交付 17 量子位超導測試晶片僅過去約 3 個月。超導是實現量子計算的一種技術方式。

目前，除了英特爾外，IBM(IBM-US) 和 Google(GOOG-US) 也是 「量子霸權」 爭奪戰的重量級選手。 IBM 最近宣布成功研制一款 50 量子位處理器原型，不過沒有公布相關的性能細節。 Google 也有望很快推出 49 量子位的產品。