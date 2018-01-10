全球股市超買已達極端值 1987年「黑色星期一」又將重演？

新年伊始，全球股市欣欣向榮，投資人及分析師大多一片樂觀，也使全球股市出現史上最長期間，未出現 5% 以上的修正。MSCI 全球指數的超買程度，更創下 1987 年以來新高。

據《Zero Hedge》報導，StockCharts.com 首席技術分析師 John Murphy 警告，美股近來強勁，但參考技術指標，「2018 年結束的方式，可能不會像開始的情況。」

若借鏡 1987 年，也就是全球股市超買類似目前情況時，當時股票在近 8 個月內漲幅超過 3 成，但隨後也由高峰重挫 36%，包括著名的 10 月 19 日「黑色星期一」。

MSCI 全球股市 RSI 創高 (圖表取自 Zero Hedge)

標普 500 的超買情況，由 RSI(相對強弱指標) 來看，《彭博》彙編的周 RSI 為 85.27，是 1959 年 1 月以來的高點，而月 RSI 在上周時也達到 86.07，是 1996 年以來最高。

RSI 是一種用來評估「買賣盤雙方力道強弱」情況的技術指標，數值在 0-100 之間，RSI 數值越大代表買方力道越強，通常若超過 80 視為超買，低於 20 視為超賣。

標普周 RSI 見高點 (圖表取自 Zero Hedge)

Morgan Stanely 的研究指出，通常 RSI 來到極端值之後，多半不會有好結果。從過往經驗來看，在 RSI 達到 80 以上的 1 個月後，平均將出現 3.5% 的下跌，幅度自 0.8%-7.7% 不等。

RSI 過高後股市表現差 (圖表取自 Zero Hedge)

當然，如果單看指標及歷史數據說話，也不見得正確。JPMorgan 技術分析師 Jason Hunter 認為，RSI 確實來到網路泡沫以來新高，但這不能證明，股市正形成泡沫。特別是華爾街預期，美國企業將有豐富利潤，繼續支持股市走高。