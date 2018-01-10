全家2017年營收達644億元，連續兩年突破600億元，並創歷史新高

【財訊快報／李娟萍報導】全家 (5903) 公布 2017 年 12 月合併營收為 54.8 億元，年增 7.49%，1-12 月累計合併營收 644 億 3139.9 萬元、年增 6.38%，連兩年突破 600 億元，且創歷史新高。全家指出，12 月營收主要來自鮮食成長，掌握溫降商機，及明星商品帶動來客，相關產品帶動整體成長一成；一般商品部份，自有品牌 FamilyMart Collection 推出羽絨外套，開創相關業績翻倍成長佳績。



鮮食部份，較去年同期成長一成，明星商品 Let’s Cafe 咖啡、夯蕃薯、關東煮居功厥偉。Let’s Cafe 率便利商店之先，導入哥倫比亞烏伊拉高山單一產區單品咖啡，聖誕、跨年節慶推出貝禮詩拿鐵 DIY 新喝法奏效，對比去年高基值業績，帶動咖啡品群全年成長約二成。夯番薯黃金農產商機持續暢旺，掌握盛產期發動，成長近三成。掌握溫降商機，歷時一年改革的極品關東煮業績直線成長，相較去年成長超過八成。



12 月溫度明顯下降，微波主食推出老薑麻油雞肉燴飯、北海道秋鮭茶泡飯等暢銷定番品，帶動相關業績成長近一成五；加熱型飯糰新品推出，亦成功帶動飯糰品群成長超過一成。「全家」福比麵包廠稼動生產，推出土司構造改革，提升柔軟綿密感，亦帶動相關品群成長超過一成。



一般商品部份，自有品牌 FamilyMart Collection 今年推出立體剪裁羽絨背心和外套，創造不到一個月銷售破萬件亮眼成績，12 月在多波寒流報到下，帶動相關品群翻倍成長；鮮乳類則因加入手機 APP 商品預售，創造冬天逆勢成長 5%。



年菜預購部份，首波搶攻節慶聚餐策略奏效，「聖誕經典餐」、日常加菜組合受歡迎，帶動銷量較去年同期成長三成。



「全家」今年將從新零售、新會員經營及新複合加盟三個策略面向切入。佈局新零售，搶攻電商物流商機，佈建最後一哩路，提升物流速度、全溫層配送；新會員經營，將透過店型經營和深化會員行銷，滿足不同客層需求，以發揮黏客力；對應趨勢變化、滿足消費者生活需求外，並希為加盟主及資深夥伴佈建事業成長空間，亦將啟動研究開發新複合加盟，預計將可為全家加盟夥伴及全家集團開啟新的成長動能。



而 1 月營運，因應年終送禮、年菜預購最後衝刺，「全家」亦針對年節商品如禮盒、年貨、果子零食及大掃除用品，投入廣宣資源，衝刺旺季營收。



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