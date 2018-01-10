【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週 2 再創新高，受季報樂觀的預期及期望南北韓緊張局勢得到舒緩所提振。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,386 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,751 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,164 點。

油價週 2 上升，紐約 2 月期油上升 2.0% 至每桶 62.96 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存驟減，減幅遠超預期。金價下跌，因市場對歐洲政治不確定性的憂慮支持美元上升。紐約 2 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,313.7 美元。

香港和內地股市週 2 上升。博彩股走高，其中銀河娛樂（27.HK）及金沙中國（1928.HK） 股價分別上升 1.7% 及 4.9%；燃氣供應股受壓，中國燃氣（384.HK）股價下跌 3.9%。個股方面，吉利汽車（175.HK）公佈 2018 年目標銷量按年增 27% 至 158 萬部，惟遭券商下調評級，股價下跌 2.7%；惠理集團（806.HK）發佈盈利預喜並建議派發特別股息，股價急漲 17.9%。恒生指數上升 0.4% 至 31,011 點，國企指數上升 0.2% 至 12,256 點，香港股市成交金額減少 0.3% 至 1,334 億港元。上證綜合指數上升 0.1% 至 3,414 點，滬深兩市成交金額減少 13.7% 至 4,852 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 吉利汽車（175.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔淨利潤將同比增長約 100% 至 102 億元人民幣，略高於市場預期，主要受惠於年內整體銷量大幅增加及產品組合改善令銷售收入大幅增加所致。現價相當於約 19.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 長城汽車（2333.HK）發佈 12 月產銷快報，總銷量 12.6 萬台，按年下降 16.6%，差於首 11 個月銷量增速；全年累計總銷量 107 萬台，同比減少 0.4%，僅完成全年目標銷量 85.6%。另外，公司將 2018 年銷量目標定位 116 萬輛，較 2017 年總銷量增長 8.4%。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公佈，2017 年 12 月手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別同比上升 6.5% 及 32.5% 至 5,335 及 262 萬件，手機攝像模組按年下降 4.9% 至 2,802 萬件。全年來看，手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組出貨量分別同比上升 60.3%、41.0% 及 20.4%。12 月增速較首 11 月為差。

◇ 華新手袋（2683.HK）為全球第 5 大非皮革（主要原材料為 PVC、PU 及多種紡織材料等物料）手袋原始設備製造商（OEM）、柬埔寨最大的非皮革手袋 OEM 及中國第 2 大的非皮革手袋 OEM，市場份額分別為 0.4%、68.3% 及 0.5%，主要客戶包括 ALDO 及 Nine West。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 5.5、5.9 及 6.8 億港元；股東應佔溢利分別為 724、4,813 及 5,493 萬港元。2018 財年首 4 個月（截止 2017 年 7 月 31 日）公司收益同比上升 22.7% 至 2.4 億港元，而股東應佔溢利為 1,652 萬港元，按年大增 2.2 倍。公司今天起至 1 月 15 日招股，預計 1 月 22 日上市，招股價介乎 1.00-1.38 港元，淨集資額約 7,900 萬港元（招股價中位數），市值介乎 4.0-5.5 億港元，相當於 7.3-10.0 倍 2017 財年市盈率，招股估值下限與時代集團（1023.HK）相若。基礎投資者將認購全球發售股份 21.7%-30.0%。

◇ 中國奧園（3883.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔淨利潤將同比至少增長 75% 至不少於 15.4 億元人民幣，與市場平均預期相若，主要因年內公司交付予買家的總建築面積增加及交付物業平均售價有所提升所致。現價相當於 8.4 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)